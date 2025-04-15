Ще не визначилися з точним форматом: Рютте не зміг відповісти, чи запросять Зеленського на саміт НАТО

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19235 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 83787 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 44573 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 50004 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 56799 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 100090 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 91013 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35865 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60844 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110179 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 100171 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59878 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 34398 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 28480 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 16960 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 83861 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101188 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 100134 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 91052 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 188665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 60565 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31415 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32331 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33482 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35668 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Ще не визначилися з точним форматом: Рютте не зміг відповісти, чи запросять Зеленського на саміт НАТО

Київ • УНН

 • 8576 перегляди

Генсек НАТО заявив, що формат саміту ще не визначено, тому рішення про запрошення Зеленського буде ухвалено пізніше. Рютте раніше відвідав Одесу із Зеленським, запевнивши у підтримці.

Ще не визначилися з точним форматом: Рютте не зміг відповісти, чи запросять Зеленського на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не відповів, чи планується запросити Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який пройде у червні, адже, за його словами, учасники ще не визначилися з точним форматом саміту. Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми ще не визначилися з точним форматом саміту, тому, як зазвичай, остаточне рішення приймається лише за кілька тижнів до саміту, тому мені зараз важко щось про це анонсувати. Я сподіваюся, що на початку червня буде вже розуміння 

- сказав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Марк Рютте
NATO
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40