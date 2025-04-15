Ще не визначилися з точним форматом: Рютте не зміг відповісти, чи запросять Зеленського на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не відповів, чи планується запросити Президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який пройде у червні, адже, за його словами, учасники ще не визначилися з точним форматом саміту. Про це він сказав в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми ще не визначилися з точним форматом саміту, тому, як зазвичай, остаточне рішення приймається лише за кілька тижнів до саміту, тому мені зараз важко щось про це анонсувати. Я сподіваюся, що на початку червня буде вже розуміння - сказав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Одесу, і підтвердив непохитну підтримку Україні з боку Альянсу.