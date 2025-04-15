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Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

Киев • УНН

 • 8586 просмотра

Генсек НАТО заявил, что формат саммита еще не определен, поэтому решение о приглашении Зеленского будет принято позже. Рютте ранее посетил Одессу с Зеленским, заверив в поддержке.

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ответил, планируется ли пригласить Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который пройдет в июне, ведь, по его словам, участники еще не определились с точным форматом саммита. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы еще не определились с точным форматом саммита, поэтому, как обычно, окончательное решение принимается только за несколько недель до саммита, поэтому мне сейчас трудно что-то об этом анонсировать. Я надеюсь, что в начале июня будет уже понимание 

- сказал Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Одессу, и подтвердил непоколебимую поддержку Украине со стороны Альянса.

Павел Башинский

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