Корабль MV Hondius допустили к рейсам после вспышки хантавируса, унесшей жизни трех пассажиров
Киев • УНН
Судно прошло дезинфекцию в Роттердаме после вспышки хантавируса из Южной Америки. Служба здравоохранения Нидерландов разрешила новые рейсы.
Лайнер MV Hondius после вспышки хантавируса, унесшей жизни трех пассажиров, прошел дезинфекцию и получил разрешение на возобновление рейсов в Нидерландах. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Экспедиционное судно компании Oceanwide Expeditions прошло очистку и дезинфекцию в Роттердаме. По данным компании, 29 мая его проверили, а 30 мая представители нидерландской службы здравоохранения GGD разрешили вернуть MV Hondius к полноценной эксплуатации.
На всех восьми палубах были удалены остаточные органические материалы, продезинфицированы твердые поверхности и обработаны мягкие поверхности высокотемпературным паром. В компании также заявили BILD, что на судне не обнаружили ни мышей, ни крыс. Именно через их экскременты обычно передается хантавирус.
По данным ВОЗ и Oceanwide Expeditions, вирус, вероятно, попал на судно с материковой части Южной Америки. Трое пассажиров скончались от опасной андской формы хантавируса, которая может передаваться от человека к человеку. Экипаж предыдущего рейса сошел на берег и находится на карантине.
