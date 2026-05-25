Зеленский раскрыл, кого следующим могут вернуть в пантеон украинских героев

$44.260.0351.330.03
ukenru
10:09 • 4848 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
09:51 • 15141 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
08:48 • 11174 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
24 мая, 11:46 • 27337 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 56380 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 43810 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 42877 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 42510 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 36209 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 39849 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
6.4м/с
34%
753мм
Популярные новости
«АТЕШ» заявил об успешных диверсиях перед ударом по крупнейшему нефтяному хранилищу КавказаVideo25 мая, 04:10 • 7660 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 25 мая25 мая, 04:26 • 11999 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 16176 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto07:13 • 20073 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 10164 просмотра
публикации
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 10629 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Эксклюзив
09:51 • 15188 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto07:13 • 20593 просмотра
Какие есть льготы для людей с инвалидностью в Украине и как их оформить24 мая, 14:07 • 37922 просмотра
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 77020 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Павлоград
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 16650 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 31093 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 31907 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 30733 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 37967 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136
FAB-250

Зеленский раскрыл, кого следующим могут вернуть в пантеон украинских героев

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Президент принял участие в перезахоронении Андрея Мельника на военном кладбище. Власти уже работают над возвращением в Украину праха Евгения Коновальца.

Зеленский раскрыл, кого следующим могут вернуть в пантеон украинских героев

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения полковника армии УНР, главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник на территории Национального военного мемориального кладбища и приоткрыл завесу над тем, кто среди следующих выдающихся украинцев, которых хотят вернуть домой, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

"Сейчас, когда мы на украинской земле, под нашим украинским флагом, под звуки украинской национальной песни отдаем должную дань уважения нашим украинским героям, мы чувствуем в сердце все то, через что украинцы были вынуждены пройти, что пришлось нашему народу выдержать", – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что Андрей Мельник вернулся в свободную, сильную и гордую Украину, о которой мечтал.

"Он вернулся в Украину, которая не оступится. В Украину лидерскую. В Украину, которая стала дальнобойной, стала дальновидной. Он вернулся в Украину, которая обязательно будет жить в мире. В Украину, которую мир уже не просто хочет видеть на политической карте, что само по себе немало, а которую страны мира хотят видеть своим другом, что является величайшим достижением в нашей истории", – заметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что возвращение в Украину выдающихся украинцев, покоящихся за границей, обсуждалось годами, и сейчас мы делаем первый шаг к этому.

Мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой и многие другие такие украинцы. Чрезвычайно символично, что наши украинские герои сегодняшние, которые вырвали Украину из российских рук в полномасштабной войне, которые вырвали ее навсегда, будут покоиться рядом с украинцами из предыдущих поколений, кто тоже действовал, чтобы Украина была именно такой, чтобы Украина была собой, чтобы Украина была свободной

- сказал Зеленский.

Евгений Коновалец похоронен на кладбище Кроосвейк в нидерландском городе Роттердам.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает создавать пантеон украинских героев.

"Сейчас с Кириллом Будановым и командой Офиса Президента, Министерством иностранных дел, с правительством Украины и со всеми, кто задействован, мы наполняем большим смыслом слово, которое часто звучит и должно звучать полноценно, – слово уважение, уважение к украинским героям", – отметил Зеленский.

В церемонии также приняли участие: третий Президент Украины Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, парламентарии, военнослужащие и представители общественности.

Президент также почтил память украинских воинов, похороненных на Национальном военном мемориальном кладбище, и возложил цветы на их могилы. "На кладбище похоронены более 300 украинских защитников, из них более 200 – неизвестные. Первые захоронения здесь состоялись в августе 2025 года в присутствии Главы государства", - указали в ОП.

Справочно

Украинский национальный пантеон – это многофункциональный мемориальный, культурно-исторический и ландшафтный комплекс, который должен способствовать сохранению украинских государственных традиций. В пантеоне будут похоронены выдающиеся украинцы, внесшие исключительный вклад в обретение независимости и государственной самостоятельности Украины. На территории пантеона будут располагаться почетные захоронения, мемориальные композиции, площади для памятных церемоний и музейное пространство.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Ющенко Виктор Андреевич
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Министерство иностранных дел Украины
Офис Президента Украины
Верховная Рада
Роттердам
Руслан Стефанчук
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина