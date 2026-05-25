Зеленский раскрыл, кого следующим могут вернуть в пантеон украинских героев

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения полковника армии УНР, главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник на территории Национального военного мемориального кладбища и приоткрыл завесу над тем, кто среди следующих выдающихся украинцев, которых хотят вернуть домой, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

"Сейчас, когда мы на украинской земле, под нашим украинским флагом, под звуки украинской национальной песни отдаем должную дань уважения нашим украинским героям, мы чувствуем в сердце все то, через что украинцы были вынуждены пройти, что пришлось нашему народу выдержать", – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что Андрей Мельник вернулся в свободную, сильную и гордую Украину, о которой мечтал.

"Он вернулся в Украину, которая не оступится. В Украину лидерскую. В Украину, которая стала дальнобойной, стала дальновидной. Он вернулся в Украину, которая обязательно будет жить в мире. В Украину, которую мир уже не просто хочет видеть на политической карте, что само по себе немало, а которую страны мира хотят видеть своим другом, что является величайшим достижением в нашей истории", – заметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что возвращение в Украину выдающихся украинцев, покоящихся за границей, обсуждалось годами, и сейчас мы делаем первый шаг к этому.

Мы уже начали работу, чтобы Евгений Коновалец вернулся домой и многие другие такие украинцы. Чрезвычайно символично, что наши украинские герои сегодняшние, которые вырвали Украину из российских рук в полномасштабной войне, которые вырвали ее навсегда, будут покоиться рядом с украинцами из предыдущих поколений, кто тоже действовал, чтобы Украина была именно такой, чтобы Украина была собой, чтобы Украина была свободной - сказал Зеленский.

Евгений Коновалец похоронен на кладбище Кроосвейк в нидерландском городе Роттердам.

Глава государства поблагодарил всех, кто помогает создавать пантеон украинских героев.

"Сейчас с Кириллом Будановым и командой Офиса Президента, Министерством иностранных дел, с правительством Украины и со всеми, кто задействован, мы наполняем большим смыслом слово, которое часто звучит и должно звучать полноценно, – слово уважение, уважение к украинским героям", – отметил Зеленский.

В церемонии также приняли участие: третий Президент Украины Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, парламентарии, военнослужащие и представители общественности.

Президент также почтил память украинских воинов, похороненных на Национальном военном мемориальном кладбище, и возложил цветы на их могилы. "На кладбище похоронены более 300 украинских защитников, из них более 200 – неизвестные. Первые захоронения здесь состоялись в августе 2025 года в присутствии Главы государства", - указали в ОП.

Справочно

Украинский национальный пантеон – это многофункциональный мемориальный, культурно-исторический и ландшафтный комплекс, который должен способствовать сохранению украинских государственных традиций. В пантеоне будут похоронены выдающиеся украинцы, внесшие исключительный вклад в обретение независимости и государственной самостоятельности Украины. На территории пантеона будут располагаться почетные захоронения, мемориальные композиции, площади для памятных церемоний и музейное пространство.