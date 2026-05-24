Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - Сибига

В результате массированной атаки рф на Киев пострадало здание Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига и добавил, что "российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси", передает УНН.

Здание Министерства иностранных дел Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов неподалеку. Это уникальное архитектурное наследие, возведенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны

По его словам, "глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться".

Украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять российской агрессии и приближать мир, добавил глава МИД.

Важно также отметить, что российские удары были направлены на историческую местность, самый центр древней Руси. Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации