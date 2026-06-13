россияне нанесли авиаудар по центру Славянска - пострадали пять человек
Киев • УНН
Оккупанты ударили авиабомбами по центру Славянска, повредив 23 многоэтажки и школу. Ранения получили как минимум пятеро местных жителей.
В субботу, 13 июня, российские войска нанесли авиационный удар по центральной части Славянска в Донецкой области. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек, повреждены десятки жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.
Детали
По словам Ляха, около 10:45 оккупанты сбросили на город управляемые авиационные бомбы.
Враг в очередной раз нанес авиаудар по центральной части Славянска. Повреждены 23 многоэтажных дома, учебное заведение и автомобили. На данный момент известно о пяти пострадавших
На месте удара работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
Напомним
В результате российских атак на Херсонскую область 13 июня погиб один человек, еще 15 получили ранения.
Также россияне ударили по Сумской области, погибли два человека.