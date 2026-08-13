рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник

Удар российских войск реактивным дроном по локомотиву поезда в Одесской области унес жизни машиниста и его помощника, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в среду в соцсетях, пишет УНН.

Прицельный удар реактивного "шахеда" по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. К сожалению, вынужден от первого лица сообщить о самом страшном: предварительно, согласно имеющейся информации, этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде — машинисту и помощнику — написал Перцовский.

"Зафиксировали угрозу БПЛА, мониторинговая команда передала команду на остановку — поезд заходил на станцию для безопасной эвакуации пассажиров. Резкий манёвр реактивного "шахеда" — это считаные минуты, и у локомотивной бригады не хватило времени для полной остановки и самостоятельной эвакуации", — указал глава УЗ.

По его словам, "340 пассажиров и поездная бригада эвакуированы в безопасное место. Пострадавших среди них нет. В настоящее время организована доставка пассажиров в Одессу автобусами".

"Это ужасный ежедневный террор и прицельная атака по гражданским. Склоняем головы перед героизмом наших коллег — они погибли, останавливая поезд для безопасной высадки и спасения своих пассажиров", — подчеркнул Перцовский.

Дополнение

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, также "в Одесской области в результате атаки реактивного БПЛА ранена 18-летняя девушка. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь".