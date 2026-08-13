Министр обороны Молдовы не стал отвечать журналистке на русском языке
Киев • УНН
Анатолий Носатый перебил журналистку NewsMaker, которая начала задавать вопрос на русском, заявив, что не понимает. Он попросил перефразировать вопрос на румынском и похвалил её владение государственным языком.
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый перебил журналистку NewsMaker, которая начала задавать вопросы на русском языке во время пресс-конференции 12 августа. Об инциденте сообщает NewsMaker, пишет УНН.
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Журналистка Александра Мереуце начала обращаться к министру по-русски словами: «Господин Носатый, расскажите нам...». Однако Носатый не дал ей закончить вопрос и заявил по-румынски: «Я вас не понимаю».
После этого журналистка перефразировала свой вопрос на румынском языке. Министр также ответил ей по-румынски и поздравил с владением государственным языком.
С большой любовью и спасибо, что вы разговариваете на государственном языке, румынском. Вы очень хорошо им владеете
В то же время в резюме министра, опубликованном на сайте правительства Молдовы, указано, что он владеет румынским, русским и английским языками. Также в документе указано, что в 1990-х годах Носатый в течение четырех лет проходил военное обучение в Украине — в Киеве и Одессе.
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