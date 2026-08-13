Министр обороны Молдовы не стал отвечать журналистке на русском языке

$44.870.0451.760.02
ukenru
19:04 • 11042 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
17:30 • 16185 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 18592 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
12 августа, 14:14 • 27080 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12 августа, 12:31 • 20241 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12 августа, 12:02 • 30155 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
12 августа, 11:00 • 32132 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
12 августа, 09:58 • 20566 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
12 августа, 09:49 • 17506 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
12 августа, 08:09 • 20208 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
49%
753мм
Популярные новости
Во Львовской области задержали майора Нацгвардии, который вёз троих военнообязанных к границе со Словакией12 августа, 12:44 • 8694 просмотра
В Киевской области с авиацией продолжают ликвидировать последствия удара рф по логистическим объектамPhoto12 августа, 13:31 • 6488 просмотра
Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы12 августа, 14:03 • 5538 просмотра
На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики12 августа, 14:24 • 11068 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 14235 просмотра
публикации
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 14244 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 27077 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 30154 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12 августа, 11:00 • 32131 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 34254 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кшиштоф Гавковский
Прокудин Александр Сергеевич
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Польша
Испания
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto22:15 • 116 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 30294 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 26643 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 161314 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 95992 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
Техника
Старлинк
WhatsApp
Хранитель

Министр обороны Молдовы не стал отвечать журналистке на русском языке

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Анатолий Носатый перебил журналистку NewsMaker, которая начала задавать вопрос на русском, заявив, что не понимает. Он попросил перефразировать вопрос на румынском и похвалил её владение государственным языком.

Министр обороны Молдовы не стал отвечать журналистке на русском языке

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый перебил журналистку NewsMaker, которая начала задавать вопросы на русском языке во время пресс-конференции 12 августа. Об инциденте сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Подробности

Журналистка Александра Мереуце начала обращаться к министру по-русски словами: «Господин Носатый, расскажите нам...». Однако Носатый не дал ей закончить вопрос и заявил по-румынски: «Я вас не понимаю».

После этого журналистка перефразировала свой вопрос на румынском языке. Министр также ответил ей по-румынски и поздравил с владением государственным языком.

С большой любовью и спасибо, что вы разговариваете на государственном языке, румынском. Вы очень хорошо им владеете

- сказал Носатый.

В то же время в резюме министра, опубликованном на сайте правительства Молдовы, указано, что он владеет румынским, русским и английским языками. Также в документе указано, что в 1990-х годах Носатый в течение четырех лет проходил военное обучение в Украине — в Киеве и Одессе.

Молдова предоставит Украине существенную скидку на транзит грузов по железной дороге - Премьер12.08.26, 15:35 • 2228 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Украина
Молдова
Одесса
Киев