Министр обороны Молдовы не стал отвечать журналистке на русском языке

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый перебил журналистку NewsMaker, которая начала задавать вопросы на русском языке во время пресс-конференции 12 августа. Об инциденте сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Журналистка Александра Мереуце начала обращаться к министру по-русски словами: «Господин Носатый, расскажите нам...». Однако Носатый не дал ей закончить вопрос и заявил по-румынски: «Я вас не понимаю».

После этого журналистка перефразировала свой вопрос на румынском языке. Министр также ответил ей по-румынски и поздравил с владением государственным языком.

С большой любовью и спасибо, что вы разговариваете на государственном языке, румынском. Вы очень хорошо им владеете