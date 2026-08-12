Молдова предоставит Украине существенную скидку на транзит грузов по железной дороге - Премьер

Молдова предоставит Украине скидку в 50% на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов до конца года в ответ на российские атаки в Чёрном море, а также для более удобного трансфера в аэропорт Кишинёва меняется маршрут поезда из Киева, сообщил в среду Премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам договорённости с молдавским коллегой, пишет УНН.

По итогам недавнего разговора с Премьер-министром Молдовы Василием Тофаном достигли договорённости о 50%-ной скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Новый режим действует с 10 августа и до конца 2026 года - написал Корецкий в соцсетях.

По его словам, "это ещё одно практическое решение для украинских экспортёров в условиях российского террора в Чёрном море".

"Кроме того, с 17 августа по договорённости между странами меняем маршрут поезда Киев — Кишинёв. Это сделает для украинцев трансфер в аэропорт Кишинёва более удобным и значительно более быстрым", — указал Премьер.

"Благодарю Правительство Молдовы за принятые решения. Работаем над расширением взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Молдовой", — отметил он.

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