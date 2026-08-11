Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через территорию Молдовы

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову. Украинские власти уже обратились к Кишинёву с просьбой о снижении тарифов на перевозки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передаёт УНН.

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Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову как более безопасный вариант экспорта, чем морским путём, и обратилась к властям в Кишинёве с просьбой о снижении тарифов на перевозки - пишет издание.

Экспорт из украинских портов через Чёрное море, в частности через "коридор безопасности", ведущий в Румынию, в последние месяцы столкнулся с усилением российских атак на украинские суда и портовую инфраструктуру.

Источники в Украине и Молдове сообщили, что Киев хотел бы транспортировать своё зерно через Молдову в румынский порт Констанца со скидкой 50 % от номинального тарифа.

В настоящее время мы собираем информацию о потенциальных объёмах от заинтересованных грузоотправителей. Процесс сбора информации ещё не завершён - сказал украинский чиновник.

Источник в "Молдавских железных дорогах" отметил, что Украина во время переговоров добивалась 50-процентной скидки. По его словам, Молдова в ответ предложила Украине предоставить гарантии относительно объёмов украинского зерна, подлежащих перевозке.

В настоящее время стороны обсуждают сроки и объёмы транзита украинского зерна через Молдову в румынский порт Констанца - отметил источник.

Напомним

Румынский порт Констанца сегодня является ключевым альтернативным логистическим хабом для украинского агроэкспорта. Именно поэтому развитие этого маршрута, расширение логистических возможностей и поддержка украинских аграриев являются одним из приоритетов сотрудничества Украины и Румынии.

Экспорт зерна из Чёрного моря сталкивается с новыми ограничениями, поскольку рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки через Румынию, а эскалация российских ударов приводит к перенаправлению украинского зерна из Одессы и других портов.