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Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через территорию Молдовы

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову в румынский порт Констанца. Киев просит Кишинёв о 50%-ной скидке на тарифы, а Молдова требует гарантий относительно объёмов.

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через территорию Молдовы

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову. Украинские власти уже обратились к Кишинёву с просьбой о снижении тарифов на перевозки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передаёт УНН.

Подробности

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову как более безопасный вариант экспорта, чем морским путём, и обратилась к властям в Кишинёве с просьбой о снижении тарифов на перевозки

- пишет издание.

Экспорт из украинских портов через Чёрное море, в частности через "коридор безопасности", ведущий в Румынию, в последние месяцы столкнулся с усилением российских атак на украинские суда и портовую инфраструктуру.

Источники в Украине и Молдове сообщили, что Киев хотел бы транспортировать своё зерно через Молдову в румынский порт Констанца со скидкой 50 % от номинального тарифа.

В настоящее время мы собираем информацию о потенциальных объёмах от заинтересованных грузоотправителей. Процесс сбора информации ещё не завершён

 - сказал украинский чиновник.

Источник в "Молдавских железных дорогах" отметил, что Украина во время переговоров добивалась 50-процентной скидки. По его словам, Молдова в ответ предложила Украине предоставить гарантии относительно объёмов украинского зерна, подлежащих перевозке.

В настоящее время стороны обсуждают сроки и объёмы транзита украинского зерна через Молдову в румынский порт Констанца

- отметил источник.

Напомним

Румынский порт Констанца сегодня является ключевым альтернативным логистическим хабом для украинского агроэкспорта. Именно поэтому развитие этого маршрута, расширение логистических возможностей и поддержка украинских аграриев являются одним из приоритетов сотрудничества Украины и Румынии.

Экспорт зерна из Чёрного моря сталкивается с новыми ограничениями, поскольку рекордно низкий уровень Дуная ограничивает потоки через Румынию, а эскалация российских ударов приводит к перенаправлению украинского зерна из Одессы и других портов.

Павел Башинский

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Reuters
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Черное море
Румыния
Украина
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Одесса