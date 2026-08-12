FT выяснила детали запроса США к Украине по вопросу ударов по танкерам

Украина "остановила интенсивную кампанию ударов беспилотниками по нефтяным танкерам, использующим критически важный черноморский порт, после обращения вице-президента США Джей Ди Вэнса" в конце прошлого месяца, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Вашингтон был обеспокоен тем, что Украина еще больше дестабилизирует нефтяные рынки и наносит ущерб американским компаниям, атакуя танкеры, перевозящие нефть, доставленную по трубопроводам из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск", пишет издание.

"Вэнс попросил президента Владимира Зеленского прекратить атаки во время телефонного разговора 31 июля", сообщили украинские чиновники и другие люди, знакомые с этим вопросом.

"С тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК", согласно официальным лицам и анализу информации из открытых источников, проведенному FT.

По словам чиновников, "она согласилась не атаковать инфраструктуру КТК или нероссийские суда, если эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы".

"Мы очень внимательно слушаем наших американских партнеров", — сказал высокопоставленный украинский чиновник, добавив, что Киев создал соответствующие "механизмы" в ответ на запрос США. КТК был "регулярной частью разговоров с правительствами США и Казахстана", сказал источник.

Американские энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil владеют долями в КТК, который является основным маршрутом экспорта нефти Казахстана, а также в западноказахстанских нефтяных месторождениях, которые он обслуживает. Chevron владеет 50% Тенгиза, крупнейшего месторождения страны, тогда как Exxon владеет 25%.

Американский чиновник подтвердил, что "администрация предупредила Украину прекратить атаки на нероссийские суда в Черном море, а также на инфраструктуру КТК".

"Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, который служит альтернативой российским поставкам энергоносителей", — сказал чиновник.

"США "подтвердили" обязательство Киева воздерживаться от нанесения ударов по инфраструктуре КТК и нероссийских судах, направляющихся к терминалу трубопровода в Новороссийске, при условии, что они не подпадают под украинские санкции", добавил чиновник.

Офис Вэнса, офис Зеленского и Министерство иностранных дел Казахстана не сразу ответили на запросы о комментариях. КТК, Chevron и Exxon отказались от комментариев.

"Человек, знакомый с позицией Украины, сказал, что Киев согласился на просьбу администрации Трампа, поскольку стремился получить лицензию США на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он также надеется приобрести несколько сотен таких ракет к зиме, когда, как ожидается, россия усилит свои воздушные атаки на критически важную инфраструктуру", — говорится в публикации.

Запрос Вэнса — не первый случай, когда американские чиновники пытаются удержать Украину от ударов по американским бизнес-интересам в россии, отмечает издание.

Украина после встречи с США достигла договорённости по вопросу ударов в Чёрном море - Bloomberg