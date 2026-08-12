FT выяснила детали запроса США к Украине по вопросу ударов по танкерам
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс просил Украину прекратить удары по танкерам, использующим российский порт.
Украина "остановила интенсивную кампанию ударов беспилотниками по нефтяным танкерам, использующим критически важный черноморский порт, после обращения вице-президента США Джей Ди Вэнса" в конце прошлого месяца, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
"Вашингтон был обеспокоен тем, что Украина еще больше дестабилизирует нефтяные рынки и наносит ущерб американским компаниям, атакуя танкеры, перевозящие нефть, доставленную по трубопроводам из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск", пишет издание.
"Вэнс попросил президента Владимира Зеленского прекратить атаки во время телефонного разговора 31 июля", сообщили украинские чиновники и другие люди, знакомые с этим вопросом.
"С тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК", согласно официальным лицам и анализу информации из открытых источников, проведенному FT.
По словам чиновников, "она согласилась не атаковать инфраструктуру КТК или нероссийские суда, если эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы".
"Мы очень внимательно слушаем наших американских партнеров", — сказал высокопоставленный украинский чиновник, добавив, что Киев создал соответствующие "механизмы" в ответ на запрос США. КТК был "регулярной частью разговоров с правительствами США и Казахстана", сказал источник.
Американские энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil владеют долями в КТК, который является основным маршрутом экспорта нефти Казахстана, а также в западноказахстанских нефтяных месторождениях, которые он обслуживает. Chevron владеет 50% Тенгиза, крупнейшего месторождения страны, тогда как Exxon владеет 25%.
Американский чиновник подтвердил, что "администрация предупредила Украину прекратить атаки на нероссийские суда в Черном море, а также на инфраструктуру КТК".
"Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки, который служит альтернативой российским поставкам энергоносителей", — сказал чиновник.
"США "подтвердили" обязательство Киева воздерживаться от нанесения ударов по инфраструктуре КТК и нероссийских судах, направляющихся к терминалу трубопровода в Новороссийске, при условии, что они не подпадают под украинские санкции", добавил чиновник.
Офис Вэнса, офис Зеленского и Министерство иностранных дел Казахстана не сразу ответили на запросы о комментариях. КТК, Chevron и Exxon отказались от комментариев.
"Человек, знакомый с позицией Украины, сказал, что Киев согласился на просьбу администрации Трампа, поскольку стремился получить лицензию США на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он также надеется приобрести несколько сотен таких ракет к зиме, когда, как ожидается, россия усилит свои воздушные атаки на критически важную инфраструктуру", — говорится в публикации.
Запрос Вэнса — не первый случай, когда американские чиновники пытаются удержать Украину от ударов по американским бизнес-интересам в россии, отмечает издание.
Украина после встречи с США достигла договорённости по вопросу ударов в Чёрном море - Bloomberg08.08.26, 10:10 • 15067 просмотров