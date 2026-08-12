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На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Удары ВСУ по складам Wildberries нанесли ущерб в размере 480 млрд рублей, что превышает годовой бюджет Иркутской области. Маркетплейс потерял треть складских мощностей, а правительство рф не планирует прямых выплат продавцам.

На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики

Ущерб от атак ВСУ на склады Wildberries, среди которых не менее 12 мегахабов сгорели практически дотла, продолжает увеличиваться. Как сообщают аналитики, на данный момент уничтожены товары на 480 млрд рублей — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом крупных и богатых российских регионов, передает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

Детали

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries, у которого почти сто тысяч пунктов выдачи заказов и который ежегодно продает товаров на 6 триллионов рублей, на данный момент потерял треть складских мощностей, оценивают аналитики Data Insight.

По расчетам аналитиков, на складах, попавших под удары, сгорели товары на 480 млрд рублей — сумму, сопоставимую с годовым бюджетом крупных и богатых российских регионов, таких как Красноярский край (527 млрд рублей) или ХМАО (476 млрд рублей). Годовой бюджет, например, Иркутской области (303 млрд рублей) ущерб от ударов по Wildberries превысил в 1,6 раза; годовой бюджет Смоленской или Пензенской области — практически вчетверо; а бюджеты Калмыкии, Еврейской автономной области или НАО — в 14–17 раз.

Добавим

Сейчас у Wildberries "практически не осталось крупных складов", заявил The New York Times аналитик Data Insight Сергей Семко: "Каждый день один склад за другим методично уничтожается". Правительство РФ готовит пакет мер для продавцов, потерявших товары, но он не включает прямые выплаты пострадавшим. Рассматриваются кредитные каникулы, льготные кредиты и налоговые послабления. В бюджете РФ сейчас нет сотен миллиардов рублей, необходимых для помощи селлерам, сообщил Reuters источник, близкий к Кремлю.

Как удары по Wildberries превратились в новый фронт экономической войны – украинские атаки расшатывают банковскую систему РФ31.07.26, 21:35 • 132181 просмотр

Антонина Туманова

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Reuters