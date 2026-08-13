Нефть дорожает пятый день подряд: WTI выросла на 11%, Brent приблизилась к $89
Киев • УНН
Цены на нефть растут пятый день подряд из-за отсутствия прогресса в открытии Ормузского пролива и ожидаемого дефицита сырья. МЭА прогнозирует дефицит в размере 1,8 млн баррелей в сутки в третьем квартале 2026 года.
Цены на нефть продолжают расти пятый день подряд на фоне отсутствия прогресса в открытии Ормузского пролива и ожидаемого дефицита мирового сырья. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Фьючерсы на West Texas Intermediate торговались ниже $83 за баррель после роста примерно на 11% за предыдущие пять дней. Brent в среду завершила торги около $88 за баррель, а утром 13 августа её цена составляла около $88,98.
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Ситуация на нефтяном рынке остаётся напряжённой из-за отсутствия прогресса в открытии Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеет "полный контроль" над водным путём.
Переговоры США и Ирана также фактически зашли в тупик. Вашингтон настаивает на блокаде иранских портов для усиления экономического давления на Тегеран, тогда как дипломатические усилия по прекращению конфликта пока не дали результата.
Рынок ожидает дефицита нефти
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, мировой рынок может столкнуться с дефицитом в 1,8 млн баррелей в сутки уже в третьем квартале 2026 года. Это более чем вдвое превышает предыдущий прогноз, а общий дефицит по итогам года может стать крупнейшим за пять лет.
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В то же время запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 17,4 млн баррелей — больше всего с января 2023 года. Рост произошёл преимущественно на побережье Мексиканского залива из-за сокращения экспорта и увеличения импорта.
Для американских потребителей подорожание нефти уже сказывается на стоимости топлива. По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин и дизельное топливо в конце года ещё никогда не обходились американцам так дорого.
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