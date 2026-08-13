Нефть дорожает пятый день подряд: WTI выросла на 11%, Brent приблизилась к $89

Цены на нефть растут пятый день подряд из-за отсутствия прогресса в открытии Ормузского пролива и ожидаемого дефицита сырья. МЭА прогнозирует дефицит в размере 1,8 млн баррелей в сутки в третьем квартале 2026 года.