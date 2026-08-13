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Огромное нефтяное пятно у берегов Омана стремительно увеличивается и угрожает масштабной экологической катастрофой

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Разлив нефти с танкера «Каролина Безенги» у берегов Омана охватил более 2 тысяч квадратных километров, угрожая экологической катастрофой. Из-за повреждения судна в воду может попасть весь груз — 800 тысяч баррелей.

Огромное нефтяное пятно у берегов Омана стремительно увеличивается и угрожает масштабной экологической катастрофой

Огромный разлив нефти из танкера, перевозившего около 800 тысяч баррелей российской нефти, начал достигать побережья Омана и уже охватил более 2 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Танкер "Каролина Безенги" сел на мель у побережья Омана 30 июня. По данным Reuters, судно находится под международными санкциями и не имеет страховки у признанного западного страховщика.

Пожар в порту Египта вызван ударом дрона по газовому танкеру - Reuters30.07.26, 01:26 • 4505 просмотров

Оманское агентство по охране окружающей среды сообщило, что нефть может достичь побережья примерно в 40 километрах от Рас-Мадраки, а также острова Масира. Эта территория входит в морской природный заповедник, где обитают горбатые киты Аравийского моря и сокотрийские бакланы.

Разлив стремительно увеличивается

По оценке специалиста по разливам нефти Джона Амоса, площадь пятна уже превышает 2 тысячи квадратных километров. Он предупредил, что из-за повреждения танкера в воду потенциально может попасть весь его груз.

Ужасающий сценарий заключается в том, что нет адекватной реакции, чтобы предотвратить худшее

— сказал Амос.

По данным Greenpeace, в конце июля площадь пятна составляла около 45 квадратных километров, в начале августа выросла до 150, а уже 4–5 августа достигла примерно 600 квадратных километров.

Международная морская организация ООН заявила, что муссонные условия осложнили доступ к танкеру и задержали спасательные работы. В организации сообщили, что план действий на случай разлива нефти уже разработан.

В то же время фонд IOPC, занимающийся компенсациями за разливы с нефтяных танкеров, заявил, что не будет покрывать расходы на очистку, поскольку инцидент рассматривается как следствие "военных действий". Специалисты предупреждают, что без стабилизации судна и перекачки остатков нефти ситуация может быстро ухудшиться.

У берегов Омана расширяется разлив нефти с санкционного танкера "теневого флота" РФ01.08.26, 03:56 • 3745 просмотров

Степан Гафтко

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Reuters
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