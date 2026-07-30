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Пожар в порту Египта вызван ударом дрона по газовому танкеру - Reuters

Киев • УНН

 • 4874 просмотра

Пожар в порту Дамьетта вызван ударом беспилотника по американскому газовому танкеру Energos Winter. Reuters подтвердил инцидент, но ответственность за атаку никто на себя не взял.

Пожар в порту Египта вызван ударом дрона по газовому танкеру - Reuters

Пожар, произошедший в средиземноморском порту Дамьетта в Египте, был вызван ударом беспилотника по американскому газовому танкеру Energos Winter. Это подтверждают данные британских компаний морской безопасности, источники Reuters и проверка видеозаписей инцидента, пишет УНН.

Детали

Ранее министерство нефти Египта сообщало лишь о пожаре в порту, не называя его причину. В то же время британская компания Ambrey заявила, что беспилотник врезался в американский плавучий газовый танкер, а огонь перекинулся на второе судно - Gaslog Salem.

По информации Reuters, три источника в торговой сфере и два собеседника в египетских силах безопасности также подтвердили, что вероятной причиной взрыва стал именно удар дрона. Британская компания Vanguard сообщила, что Energos Winter был поражен неустановленным снарядом в правый борт, после чего возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

Reuters проверило видео и подтвердило место инцидента

Агентство Reuters смогло геолоцировать видео, которое распространялось в социальных сетях, сопоставив его с портовой инфраструктурой, резервуарами для хранения газа, спутниковыми снимками и данными отслеживания судов.

Также журналисты подтвердили, что на видео зафиксированы именно суда Energos Winter и Gaslog Salem. В то же время ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из сторон.

Инцидент произошел на фоне нового обострения на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по американским военным и атак США и Саудовской Аравии по поддерживаемым Тегераном группировкам в Ираке.

В Египте заявили о пожаре на двух судах в ключевом порту29.07.26, 22:07 • 4265 просмотров

Степан Гафтко

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