В Египте заявили о пожаре на двух судах в ключевом порту

В среду в египетском средиземноморском порту Дамиетта во время грузовых операций на терминале сжиженного природного газа (СПГ) произошел пожар на борту двух судов, что временно нарушило работу порта. Об этом сообщило Министерство нефти и минеральных ресурсов Египта, передает УНН со ссылкой на CNN.

Министерство нефти Египта заявило, что аварийные службы локализовали пожар на борту судна-регазификатора и судна-хранилища. О пострадавших или погибших не сообщается.

Власти Египта "принимают необходимые меры для оценки ситуации", добавило министерство, не называя причины пожара и не предоставляя дополнительных подробностей.

Британская компания по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщила, что предварительная оценка показала, что был нанесен удар по плавучему хранилищу СПГ, принадлежащему и управляемому США и плавающему под флагом Маршалловых островов. Несколько источников в отрасли идентифицировали судно как Energos Winter и заявили, что предполагаемый удар беспилотника стал причиной пожара, который распространился на второе судно.

Сообщение об ударе беспилотника официально не подтверждено. Ни одно государство или негосударственная организация не взяли на себя ответственность, и египетские власти не объявили причину.

Компания Marisks, специализирующаяся на управлении морскими рисками, сообщила, что пострадавшие суда были выведены за пределы порта, и ожидается, что работа на незатронутых судами причалах и терминалах возобновится в течение ночи. Терминал СПГ остается под наблюдением.

Marisks заявила, что недостаточно доказательств для определения причины или установления ответственности. Компания отметила, что преднамеренное нападение, если оно подтвердится, будет значительным расширением региональных военных действий на энергетическую инфраструктуру Средиземноморья.