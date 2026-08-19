Умер барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Барабанщик американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд умер в возрасте 77 лет на своем ранчо в Техасе в окружении семьи. О смерти музыканта сообщили участники группы, пишет УНН.

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Причину смерти Бирда не уточнили. Из-за его смерти ZZ Top отменила концерты, запланированные на этой неделе в штатах Юта и Колорадо.

Группа ZZ Top была основана в 1969 году. Бирд, Билли Гиббонс и басист Дасти Хилл, умерший в 2021 году, вместе выступили на первом концерте группы в 1970 году. За время совместной работы музыканты выпустили 15 студийных и четыре концертных альбома.

Сегодня мы с Элвудом потеряли большого друга и соратника, а мир потерял одного из самых новаторских барабанщиков и великого, настоящего сына Техаса. Его фирменный ритм был ключевым для того, чтобы ZZ Top оставалась на вершине. Группа, частью которой он был на протяжении шести десятилетий, продолжит существовать, как он и хотел - заявил Гиббонс.

После смерти Дасти Хилла ZZ Top продолжила выступать с Элвудом Фрэнсисом на бас-гитаре. Группа, которую в 2004 году включили в Зал славы рок-н-ролла, продолжает гастролировать по Северной и Южной Америке и Европе.

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