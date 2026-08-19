Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд

Барабанщик американського блюз-рок гурту ZZ Top Френк Бірд помер у віці 77 років на своєму ранчо в Техасі в оточенні родини. Про смерть музиканта повідомили учасники гурту, пише УНН.

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Причину смерті Бірда не уточнили. Через його смерть ZZ Top скасувала концерти, заплановані цього тижня в штатах Юті та Колорадо.

Гурт ZZ Top заснували у 1969 році. Бірд, Біллі Гіббонс і басист Дасті Гілл, який помер у 2021 році, разом виступили на першому концерті гурту у 1970 році. За час спільної роботи музиканти випустили 15 студійних та чотири концертні альбоми.

Сьогодні ми з Елвудом втратили великого друга і соратника, а світ втратив одного з найбільш новаторських барабанщиків і великого, справжнього сина Техасу. Його фірмовий ритм був ключовим для того, щоб ZZ Top залишалися на вершині. Гурт, частиною якого він був протягом шести десятиліть, продовжить існувати, як він і хотів - заявив Гіббонс.

Після смерті Дасті Гілла ZZ Top продовжив виступи з Елвудом Френсісом на бас-гітарі. Гурт, який у 2004 році включили до Зали слави рок-н-ролу, продовжує гастролювати Північною та Південною Америкою і Європою.

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