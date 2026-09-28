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Корабель Starship здійснив свій перший орбітальний політ, вивівши на орбіту супутники Starlink

Київ • УНН

 • 9562 перегляди

Starship уперше досяг орбіти й розгорнув 26 супутників Starlink V3, попри відмову двигуна. Місію скоротили з 10 до 3 годин.

Корабель Starship здійснив свій перший орбітальний політ, вивівши на орбіту супутники Starlink
Фото: REUTERS/Steve Nesius

У понеділок гігантська ракета Starship компанії SpaceX вперше досягла орбіти та вивела на неї нові супутники Starlink, подолавши важливі етапи попри збій у роботі двигуна на ранньому етапі та рішення скоротити тривалість місії на сім годин, передає УНН із посиланням на Reuters.

Місія мала тривати 10 годин, але після виникнення проблем із двигуном її скоротили до трьох годин. Цей політ із майданчика в Техасі став чотирнадцятим для ракети з 2023 року; компанія Ілона Маска планує розпочати її регулярну експлуатацію вже цього року.

На відміну від попередніх польотів Starship, місія в понеділок була не лише відповідальним випробуванням ракети нового покоління, а й робочим завданням із виведення на орбіту супутників Starlink вартістю в мільйони доларів. Це зробило її першою місією Starship, що приносить прибуток, хоча остаточна конструкція корабля все ще перебуває на стадії розробки.

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Акції SpaceX, які раніше зросли майже на 9% порівняно з ціною під час IPO, у понеділок знизилися приблизно на 1%. Значна частина ринкової вартості SpaceX і довіри інвесторів до компанії (яку станом на закриття торгів у п'ятницю оцінювали у 2 трильйони доларів) залежить від успіху Starship — першого у світі повністю багаторазового космічного корабля.

Безпілотний апарат заввишки з 40-поверховий будинок, що складається з ракети-носія Super Heavy та встановленого на ній основного верхнього ступеня (власне корабля Starship), стартував із комплексу SpaceX Starbase на узбережжі Мексиканської затоки поблизу міста Браунсвілл.

Ракета-носій Super Heavy вивела верхній ступінь Starship у космос, після чого сама повернулася до вод Мексиканської затоки, здійснивши контрольоване приводнення (попередні дві спроби посадки носія завершилися жорсткими ударами об поверхню). За повідомленням SpaceX, під час спуску носія деякі його двигуни припинили роботу.

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Після виходу в космос один із трьох головних двигунів Starship вимкнувся передчасно; через це представник SpaceX Ден Гуот під час прямої трансляції місії оголосив, що корабель не зможе вийти на орбіту.

"Команда вирішила не виходити на орбіту", — повідомив Гуот. Однак за кілька хвилин Уо (Huot) змінив рішення після того, як інженери повідомили: апарат усе ще може спробувати запустити інші бортові двигуни, щоб вийти на орбіту, — що Starship успішно й зробив невдовзі після цього.

Додамо

Опинившись на орбіті, Starship по черзі розгорнув 26 супутників Starlink нового покоління на висоті приблизно 269 км (161 миля), що стало першим випадком розгортання корисного навантаження цим кораблем на орбіті.

"Усі 26 робочих супутників Starlink V3 розгорнуто, вони функціонують у штатному режимі", — написав Маск у соцмережі X.

"Виведення всіх 26 супутників Starlink V3 на цільову орбіту — це величезне досягнення, особливо з огляду на те, що це перший комерційний політ Starship, який приносить прибуток", — зазначив Дін Слейден, менеджер із контролю якості та аерокосмічний інженер компанії Accu Components. "Але з інженерної точки зору найцікавішим моментом стало те, як команда впоралася з відмовою двигуна під час підйому".

Видання зауважує, що проблеми з двигунами виникали й під час деяких попередніх суборбітальних польотів Starship; це давня проблема програми, що стосується критично важливого аспекту — здатності ракети маневрувати в космосі. Хоча ця функція менш важлива для виведення супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, вона є вирішальною для майбутніх завдань Starship, зокрема доставки астронавтів NASA на Місяць.

Джаред Айзекман привітав SpaceX у соцмережі X із тим, що компанії вдалося "вивести корабель на орбіту та виконати кожен етап польоту безпечно, відповідально й, що особливо важливо, надихаюче".

Керований спуск Starship у води Тихого океану — на 7 годин раніше запланованого часу — завершився маневром двигунів, що розвернув апарат у вертикальне положення для приводнення носовою частиною догори. У момент торкання поверхні океану основу ракети охопило полум’я; згодом вона перекинулася на бік, після чого стався потужний вибух із утворенням великої вогняної кулі. Компанія не планувала повертати та повторно використовувати космічний корабель після завершення місії.

Контекст

Starship було створено для частішого запуску супутників Starlink компанії SpaceX та виконання майбутніх місій NASA на Місяць. Вихід на орбіту — ключовий показник успішності будь-якої нової ракети, призначеної для доставки вантажів у космос, — став для Starship довгоочікуваним досягненням. Маск свого часу прогнозував, що це відбудеться ще у 2022 році, а запуск супутників — у 2023-му.

Усі 13 попередніх випробувальних польотів Starship, що проводилися з 2023 року, обмежувалися суборбітальним простором у межах кампанії з розробки, яка триває майже десять років і коштувала SpaceX понад 15 мільярдів доларів. Маск заявив, що в майбутньому планує здійснювати сотні або й тисячі польотів Starship на рік — темпи запусків, безпрецедентні для космічної галузі.

"До польотів Starship з інтервалом в одну годину залишилося 2–3 роки", — написав Маск у соцмережі X у неділю.

Антоніна Туманова

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