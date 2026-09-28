путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх буде
Київ • УНН
путін збільшив штат ЗС рф до 2,44 млн осіб, з них 1,55 млн військовослужбовців. Це четверте таке рішення за рік.
російський диктатор володимир путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у росії на 15 тисяч 500 осіб, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність Збройних сил рф до 2 млн 441 тисяч 630 осіб, включаючи 1 млн 550 тисяч 500 військовослужбовців.
Таким чином, кількість військовослужбовців зросла на 15 тисяч 500 осіб.
Додамо
За даними росЗМІ, останнього разу путін збільшував штатну чисельність ЗС рф у липні — на 25 тисяч осіб. Тоді це пояснювали створенням військово-будівельних підрозділів.
Це вже четверте за рік збільшення штатної чисельності ЗС рф за указом путіна: попередні були у березні, червні та у липні.
Після виборів у рф можуть оголосити нову мобілізацію на 300 тисяч осіб – Зеленський23.08.26, 18:06 • 11994 перегляди