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путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх буде

Київ • УНН

 • 14719 перегляди

путін збільшив штат ЗС рф до 2,44 млн осіб, з них 1,55 млн військовослужбовців. Це четверте таке рішення за рік.

путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх буде
володимир путін. Фото ілюстративне

російський диктатор володимир путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у росії на 15 тисяч 500 осіб, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність Збройних сил рф до 2 млн 441 тисяч 630 осіб, включаючи 1 млн 550 тисяч 500 військовослужбовців.

Таким чином, кількість військовослужбовців зросла на 15 тисяч 500 осіб.

Додамо

За даними росЗМІ, останнього разу путін збільшував штатну чисельність ЗС рф у липні — на 25 тисяч осіб. Тоді це пояснювали створенням військово-будівельних підрозділів.

Це вже четверте за рік збільшення штатної чисельності ЗС рф за указом путіна: попередні були у березні, червні та у липні.

Після виборів у рф можуть оголосити нову мобілізацію на 300 тисяч осіб – Зеленський23.08.26, 18:06 • 11994 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін