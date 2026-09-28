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ЄС готує "надзвичайний протокол" у межах реагування на гібридні атаки

Київ • УНН

 • 338 перегляди

ЄС запропонує протокол дій у безпекових надзвичайних ситуаціях. Він стосуватиметься гібридних атак, що не досягають рівня збройної агресії.

ЄС готує "надзвичайний протокол" у межах реагування на гібридні атаки

У ЄС готують протокол щодо надзвичайних ситуацій у сфері безпеки, у межах реагування на гібридні атаки, що не досягають порогу збройної агресії. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі 28 вересня, пише УНН.

Так, ми обговоримо гібридні атаки в ЄС і, власне, ширшу стратегію проти гібридних атак. Ми також запропонуємо протокол щодо надзвичайних ситуацій [у сфері безпеки]. Отже, усе, що знаходиться під порогом збройної агресії, як ми можемо діяти разом з Європейською комісією, державами-членами, а також EEAS. Які інструменти ми можемо використовувати на різних рівнях? Ми це запропонуємо, і ми також це обговоримо

- сказала Каллас.

На прохання висловити "чесну думку: чи готова Європа до нападу з боку росії "завтра"", Каллас зазначила: "Важливо розуміти, що ми зробили більше, щоб бути більш стійкими. Держави-члени витрачають 2,2% свого ВВП загалом на оборону, тож це також діє як стримуючий фактор".

"Але нам потрібно бути пильними, тому що ми бачимо за даними розвідки, що росія планує більше диверсійних актів і фактичних атак на нашу демократію, щоб розділити наше суспільство, залякати наші суспільства, щоб відмовити їх від допомоги Україні. Отже, це те, що вони мають на думці, і ми також повинні пам'ятати про це, щоб протистояти цим загрозам. Також, коли у нас є розвідувальні дані, ми повинні бути здатні реагувати до того, як ці атаки фактично відбудуться", - наголосила вона.

Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot28.09.26, 11:57 • 3858 переглядiв

Юлія Шрамко

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Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель