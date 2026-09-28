"Треба виходити з найгіршого сценарію": Прем'єр відповів, чи є загроза інтернету

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів про підготовку до можливих загроз для інтернету в країні через атаки рф. Про це він повідомив в інтерв'ю під час телемарафону 27 вересня, передає УНН.

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Відповідаючи на запитання про загрозу втрати інтернету для країни та захист відповідних об’єктів, Прем’єр зазначив, що системи мають бути розподілені між різними місцями.

"Щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути - всі три одночасно. Але те, що треба виходити з найгіршого сценарію, і саме так мислити і так готувати себе, - факт", – зауважив Сергій Корецький.

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Доповнення

Експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що розподілені мережі захистять Україну від повного зникнення інтернету. Можливі локальні перебої й подорожчання послуг.

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