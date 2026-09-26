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росіяни хочуть залишити українців без інтернету, є кроки захисту - Зеленський

Київ • УНН

 • 264 перегляди

росія атакує українські дата-центри та інфраструктуру зв’язку. За рішеннями Ставки визначено кроки для захисту цифрових сервісів.

росіяни хочуть залишити українців без інтернету, є кроки захисту - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія б'є по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, щоб залишити українців без інтернету. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури звʼязку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів

- зазначив глава держави.

За його словами, протидія триває оперативно, за рішеннями Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ визначено чіткі кроки для захисту.

Президент подякував усім службам, бізнесам і людям, які виконують ці завдання та допомагають Україні.

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Ольга Розгон

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