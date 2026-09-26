росіяни хочуть залишити українців без інтернету, є кроки захисту - Зеленський
Київ • УНН
росія атакує українські дата-центри та інфраструктуру зв’язку. За рішеннями Ставки визначено кроки для захисту цифрових сервісів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія б'є по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, щоб залишити українців без інтернету. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.
росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури звʼязку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів
За його словами, протидія триває оперативно, за рішеннями Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ визначено чіткі кроки для захисту.
Президент подякував усім службам, бізнесам і людям, які виконують ці завдання та допомагають Україні.
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