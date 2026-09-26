Зеленський заявив, що зараз рівень перехоплення реактивних "шахедів" становить 55%
Київ • УНН
У вересні росія запустила понад 2730 реактивних "шахедів", із них більш як 1500 збито або подавлено. Україна масштабує виробництво перехоплювачів.
У вересні росія випустила понад 2730 реактивних "шахедів". Наразі Сили оборони України збивають 55% цих цілей. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.
Українське перехоплення реактивних "шахедів" зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних "шахедів", більш ніж 1,5 тисячі збито або подавлено. Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних "шахедів": по звичайних "шахедах" більш ніж 90% збиття
Зеленський зазначив, що уже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів.
Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо. Відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є
Зеленський додав, що наступного року на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів росія планує витратити 12 мільярдів доларів.
Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб
путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський26.09.26, 21:01 • 4072 перегляди