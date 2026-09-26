Зеленський заявив, що зараз рівень перехоплення реактивних "шахедів" становить 55%

У вересні росія випустила понад 2730 реактивних "шахедів". Наразі Сили оборони України збивають 55% цих цілей. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Українське перехоплення реактивних "шахедів" зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних "шахедів", більш ніж 1,5 тисячі збито або подавлено. Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних "шахедів": по звичайних "шахедах" більш ніж 90% збиття

Зеленський зазначив, що уже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів.

Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо. Відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є