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Зеленський заявив, що зараз рівень перехоплення реактивних "шахедів" становить 55%

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

У вересні росія запустила понад 2730 реактивних "шахедів", із них більш як 1500 збито або подавлено. Україна масштабує виробництво перехоплювачів.

Зеленський заявив, що зараз рівень перехоплення реактивних "шахедів" становить 55%

У вересні росія випустила понад 2730 реактивних "шахедів". Наразі Сили оборони України збивають 55% цих цілей. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Українське перехоплення реактивних "шахедів" зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних "шахедів", більш ніж 1,5 тисячі збито або подавлено. Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних "шахедів": по звичайних "шахедах" більш ніж 90% збиття

- сказав Президент.

Зеленський зазначив, що уже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів.

Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо. Відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є

- сказав Зеленський.

Зеленський додав, що наступного року на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів росія планує витратити 12 мільярдів доларів.

Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб

- додав глава держави.

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Ольга Розгон

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