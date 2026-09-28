Кількість жертв у результаті атаки рф по НАН України зросла - під завалами виявили тіло загиблого
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого в будівлі НАНУ. У Солом’янському районі горять авто після падіння БпЛА.
У Києві під час аварійних робіт у НАН України деблокували тіло ще одного загиблого. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Шевченківському районі, в нежитловій будівлі в центрі столиці, під час аварійно-рятувальних робіт, деблокували тіло ще одного загиблого
Додамо
У Соломʼянському районі, за словами міського голови, внаслідок падіння БпЛА в двір житлового будинку, палають автівки.
Екстрені служби прямують на місце.
У Києві кількість постраждалих у результаті атак рф зросла до 24 - що відомо про їх стан28.09.26, 21:25 • 3466 переглядiв
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, російський удар по будівлі Президії НАНУ в Києві забрав життя помічниці Володимира Горбуліна. Сам академік дістав легкі поранення.