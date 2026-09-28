Парламент Угорщини зняв недоторканність із Мадяра у справі про викрадений телефон
Київ • УНН
139 депутатів підтримали зняття імунітету з прем’єра Петера Мадяра. Справу пов’язують із телефоном, який він нібито кинув у Дунай.
У понеділок парламент Угорщини проголосував за зняття депутатської недоторканності з Петера Мадяра, прем’єр-міністра Угорщини. Це рішення зробило його першим чинним главою уряду в історії Угорщини, з якого під час перебування на посаді було знято правовий імунітет. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.
Деталі
Зняття недоторканності дозволяє прокуратурі продовжити розгляд справи, яка бере початок у червні 2024 року — майже за два роки до того, як Мадяр переміг на виборах та здолав Віктора Орбана. Інцидент стався у нічному клубі Ötkert у центрі Будапешта, лише через кілька тижнів після виборів до Європейського парламенту того року.
За даними прокуратури, Мадяр відпочивав у клубі, коли помітив чоловіка, який знімав його на відео. На той момент свідчення очевидців та доступні відеозаписи показували, що Мадяр танцював у компанії молодих жінок, причому деякі ЗМІ повідомляли, що серед них були неповнолітні.
Прокуратура стверджує, що після словесної суперечки Мадяр вихопив телефон із рук чоловіка та поклав його до кишені. Попри неодноразові прохання власника, Мадяр відмовився повернути пристрій.
Після того як охоронці вивели його з нічного клубу, Мадяр, за повідомленнями, попрямував у бік Дунаю. За ним пішли потерпілий та кілька інших свідків. Слідчі стверджують, що, діставшись берега річки, він "навмисно кинув телефон у Дунай".
Доповнення
Раніше Мадяр мав недоторканність як депутат Європейського парламенту.
На той момент комітет Європарламенту з правових питань відмовився зняти з нього імунітет. У комітеті заявили, що справа виглядала як політично мотивована спроба з боку тодішньої адміністрації Орбана усунути її головного опонента.
Після голосування в понеділок, у якому 139 депутатів підтримали зняття недоторканності, прем’єр-міністра тепер можуть допитувати та офіційно притягувати до процесу угорські правоохоронні органи. Представник партії "Тиса" Мадяра в комітеті з питань недоторканності під час засідання не надав детального захисту дій прем’єр-міністра.
На прем’єра Угорщини Петера Мадяра вилили вино під час свята20.09.26, 17:59 • 18365 переглядiв