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Парламент Венгрии снял неприкосновенность с Мадьяра по делу о похищенном телефоне

Киев • УНН

 • 2390 просмотра

139 депутатов поддержали снятие иммунитета с премьер-министра Петера Мадьяра. Дело связывают с телефоном, который он якобы бросил в Дунай.

Парламент Венгрии снял неприкосновенность с Мадьяра по делу о похищенном телефоне

В понедельник парламент Венгрии проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Петера Мадьяра, премьер-министра Венгрии. Это решение сделало его первым действующим главой правительства в истории Венгрии, с которого во время пребывания в должности была снята правовая неприкосновенность. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Снятие неприкосновенности позволяет прокуратуре продолжить рассмотрение дела, начало которому было положено в июне 2024 года — почти за два года до того, как Мадьяр победил на выборах и одолел Виктора Орбана. Инцидент произошёл в ночном клубе Ötkert в центре Будапешта, всего через несколько недель после выборов в Европейский парламент в том году.

По данным прокуратуры, Мадьяр отдыхал в клубе, когда заметил мужчину, который снимал его на видео. В тот момент свидетельские показания и доступные видеозаписи показывали, что Мадьяр танцевал в компании молодых женщин, причём некоторые СМИ сообщали, что среди них были несовершеннолетние.

Прокуратура утверждает, что после словесной перепалки Мадьяр выхватил телефон из рук мужчины и положил его в карман. Несмотря на неоднократные просьбы владельца, Мадьяр отказался вернуть устройство.

После того как охранники вывели его из ночного клуба, Мадьяр, как сообщается, направился в сторону Дуная. За ним последовали потерпевший и несколько других свидетелей. Следователи утверждают, что, добравшись до берега реки, он "намеренно бросил телефон в Дунай".

Дополнение

Ранее Мадьяр обладал неприкосновенностью как депутат Европейского парламента.

В тот момент комитет Европарламента по правовым вопросам отказался снять с него иммунитет. В комитете заявили, что дело выглядело как политически мотивированная попытка со стороны тогдашней администрации Орбана устранить её главного оппонента.

После голосования в понедельник, в котором 139 депутатов поддержали снятие неприкосновенности, премьер-министра теперь могут допрашивать и официально привлекать к делу венгерские правоохранительные органы. Представитель партии "Тиса" Мадьяра в комитете по вопросам неприкосновенности во время заседания не предоставил подробной защиты действий премьер-министра.

На премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вылили вино во время праздника20.09.26, 17:59 • 18360 просмотров

Ольга Розгон

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