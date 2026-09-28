Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV
Киев • УНН
Курт Кобейн умер в апреле 1994 года после борьбы с зависимостью и кризисами. В 2026 году Nirvana получит награду Video Vanguard на MTV VMAs.
Накануне вручения Nirvana престижной награды Video Vanguard на MTV VMAs 2026 американские СМИ вновь вспомнили последние недели жизни фронтмена группы Курта Кобейна. Музыкант умер в апреле 1994 года в возрасте 27 лет после длительной борьбы с зависимостью и ряда кризисных событий, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
За несколько недель до смерти Кобейн оказался в больнице в Риме после того, как принял большое количество рогипнола вместе с алкоголем. Он провёл в коме около 20 часов. Его жена Кортни Лав позже называла этот случай первой попыткой музыканта совершить самоубийство.
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27.09.26, 05:06 • 28502 просмотра
В конце марта семья, друзья и участник Nirvana Крист Новоселич организовали интервенцию, пытаясь убедить Кобейна пройти лечение. В конце концов он согласился и отправился в реабилитационный центр в Калифорнии, однако покинул его уже через 2 дня.
Последний разговор с Кортни Лав
Перед отъездом в реабилитационный центр Кобейн вместе с другом приобрёл ружьё. 1 апреля он в последний раз поговорил по телефону с Кортни Лав.
Просто помни, что бы ни случилось, я тебя люблю
После этого музыкант исчез. 8 апреля электрик, прибывший в дом Кобейна в Сиэтле для установки системы безопасности, нашёл его мёртвым. Судебно-медицинская экспертиза округа Кинг официально признала смерть самоубийством. Спустя более 30 лет после смерти Кобейна Nirvana получит награду Video Vanguard на MTV VMAs 2026 за влияние группы на музыкальную индустрию и поп-культуру.
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202628.09.26, 00:01 • 14615 просмотров