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Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

Курт Кобейн умер в апреле 1994 года после борьбы с зависимостью и кризисами. В 2026 году Nirvana получит награду Video Vanguard на MTV VMAs.

Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV

Накануне вручения Nirvana престижной награды Video Vanguard на MTV VMAs 2026 американские СМИ вновь вспомнили последние недели жизни фронтмена группы Курта Кобейна. Музыкант умер в апреле 1994 года в возрасте 27 лет после длительной борьбы с зависимостью и ряда кризисных событий, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

За несколько недель до смерти Кобейн оказался в больнице в Риме после того, как принял большое количество рогипнола вместе с алкоголем. Он провёл в коме около 20 часов. Его жена Кортни Лав позже называла этот случай первой попыткой музыканта совершить самоубийство.

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В конце марта семья, друзья и участник Nirvana Крист Новоселич организовали интервенцию, пытаясь убедить Кобейна пройти лечение. В конце концов он согласился и отправился в реабилитационный центр в Калифорнии, однако покинул его уже через 2 дня.

Последний разговор с Кортни Лав

Перед отъездом в реабилитационный центр Кобейн вместе с другом приобрёл ружьё. 1 апреля он в последний раз поговорил по телефону с Кортни Лав.

Просто помни, что бы ни случилось, я тебя люблю

— вспоминала его слова Лав.

После этого музыкант исчез. 8 апреля электрик, прибывший в дом Кобейна в Сиэтле для установки системы безопасности, нашёл его мёртвым. Судебно-медицинская экспертиза округа Кинг официально признала смерть самоубийством. Спустя более 30 лет после смерти Кобейна Nirvana получит награду Video Vanguard на MTV VMAs 2026 за влияние группы на музыкальную индустрию и поп-культуру.

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Степан Гафтко

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