Соломия Витвицкая в 46 лет стала мамой и показала фото сына
Киев • УНН
Телеведущая Соломия Витвицкая сообщила о рождении сына. В июне она вышла замуж за его отца Алексея Ситайло.
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая родила ребенка - сына. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, передает УНН.
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В июне Витвицкой исполнилось 46 лет. В том же месяце она вышла замуж за отца ребенка - бывшего судью, а ныне военнослужащего Алексея Ситайло.
Как сообщают СМИ, роды проходили в частном родильном доме.
Мы с Алексеем Ситайло очень тебя ждали, сыночек
Напомним
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан родила дочь и впервые показала ее на фото. Отцом ребенка является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле.