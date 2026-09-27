Соломия Витвицкая в 46 лет стала мамой и показала фото сына

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая родила ребенка - сына. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, передает УНН.

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В июне Витвицкой исполнилось 46 лет. В том же месяце она вышла замуж за отца ребенка - бывшего судью, а ныне военнослужащего Алексея Ситайло.

Как сообщают СМИ, роды проходили в частном родильном доме.

Мы с Алексеем Ситайло очень тебя ждали, сыночек - говорится в сообщении.

Напомним

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан родила дочь и впервые показала ее на фото. Отцом ребенка является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле.