Олимпиада-2024: Ольга Харлан уступила в полуфинале, будет бороться за "бронзу"

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан уступила француженке Саре Бальцер в полуфинале Олимпиады-2024 со счетом 7:15. Харлан продолжит борьбу за бронзовую медаль в поединке, который состоится сегодня в 21:50.