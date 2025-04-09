До конца июня гривна будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за доллар, а до конца года не девальвирует до 45 грн, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.
Ольга Харлан признана АСЖУ самой выдающейся атлеткой Украины всех времен. Фехтовальщица имеет 6 олимпийских медалей, 6 золотых медалей ЧМ и 8 золотых наград ЧЕ.
SBC Ukraine Awards 2024: в центре внимания - спорт, маркетинг и креативность.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке сентябрьского номера Playboy Ukraine. Шестикратная олимпийская медалистка поделилась фото в Instagram, поблагодарив команду за реализацию проекта.
Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для украинской пехоты, сообщил Сергей Притула.
Участники и медалисты Олимпиады-2024 вернулись в Украину. Среди них - Жан Беленюк, Людмила Лузан, Парвиз Насибов и другие, которые принесли стране 12 медалей, включая 3 золотые.
Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.
На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.
Чжан Юфэй завоевала шесть олимпийских наград на Играх в Париже, став самой успешной спортсменкой турнира. Француз Леон Маршан лидирует по количеству золотых медалей, завоевав пять наград.
На Олимпиаде-2024 в Париже организаторы заставили украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заклеить часть надписи "I am Ukrainian" на ее лодке. Международная федерация каноэ считает эту надпись пропагандистской.
Украинские спортсмены выступят в 7 видах спорта на Олимпиаде в Париже 4 августа. Накануне женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала первое золото Игр.
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала победителем командного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова принесли Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила Японию в полуфинале Олимпиады-2024 со счетом 45:32. Финальный поединок состоится в 21:00 по киевскому времени.
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила Италию в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года. Украинки встретятся с командой Японии в полуфинале 4 августа.
На Олимпиаде-2024 стартовали женские соревнования по тройному прыжку. Бех-Романчук закончила квалификацию с результатом 14.30 м и попала в топ-12.
Фехтовальщицы-шпажистки стали первыми украинскими спортсменами, которые вернулись с Олимпиады-2024 в Париже. Их торжественно встретили на Центральном железнодорожном вокзале Киева 1 августа.
Украинская спортсменка Виктория Ус финишировала 11-й в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024. Ее результат - 113.98 секунд с четырьмя штрафными секундами.
Украинская спортсменка Виктория Ус квалифицировалась в финал Олимпийских игр в гребном слаломе в каноэ-одиночке с восьмым временем. Несмотря на штрафные секунды, она успешно завершила полуфинальный заезд и готовится к финалу.
Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024 чешке Барборе Крейчиковой. Марта Костюк одержала победу над Марией Саккари и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.
Ольга Харлан прокомментировала свои объятия с Анной Баштой после боя на Олимпиаде. Украинка подчеркнула, что Башта уже 5 лет представляет Азербайджан, а не Россию.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпиаде в Париже 30 июля. Ольга Харлан получила бронзовую медаль по фехтованию 29 июля, открыв счет наградам сборной Украины.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. В матче за третье место она победила представительницу Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:14.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан уступила француженке Саре Бальцер в полуфинале Олимпиады-2024 со счетом 7:15. Харлан продолжит борьбу за бронзовую медаль в поединке, который состоится сегодня в 21:50.
Костюк победила француженку Борель и вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира. Ястремская проиграла Осорио и выбыла из соревнований в одиночном разряде.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила венгерку Анну Мартон в четвертьфинале Олимпиады-2024 со счетом 15:7. Полуфинальный поединок по фехтованию на саблях состоится не ранее 20:00.
Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли 5 место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Париже. Спортсмены признали, что результат их разочаровал, но не теряют оптимизма.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила представительницу Азербайджана Анну Башту со счетом 15:6. Харлан вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024, ее следующая соперница пока неизвестна.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в саблях, победив японку Фукушиму со счетом 15:9. Следующий бой Харлан в 1/8 финала состоится в 15:05 по киевскому времени.
29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Играх в Париже. Медали разыграют в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая победила россиянку Майю Гучмазову, выступавшую под флагом Грузии, на чемпионате Европы в швейцарском Базеле, и отказалась пожать руку сопернице, на что российская спортсменка отреагировала нецензурной бранью.