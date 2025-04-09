Ольга Харлан

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27485 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39469 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46433 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53568 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65944 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56003 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55377 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118680 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81500 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225519 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85741 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19222 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16166 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14989 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16629 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85896 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118680 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225519 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402702 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395194 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10711 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15089 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16274 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19335 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74951 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Ольга Харлан

Новости по теме

Курс гривны к доллару: прогноз банкира на конец июня и до конца года

До конца июня гривна будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за доллар, а до конца года не девальвирует до 45 грн, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Экономика • 20 марта, 11:59 • 8446 просмотра

АСЖУ назвала Харлан самой выдающейся атлеткой Украины

Ольга Харлан признана АСЖУ самой выдающейся атлеткой Украины всех времен. Фехтовальщица имеет 6 олимпийских медалей, 6 золотых медалей ЧМ и 8 золотых наград ЧЕ.

Общество • 23 декабря, 00:50 • 71990 просмотра

SBC Ukraine Awards 2024: в центре внимания - спорт, маркетинг и креативность

SBC Ukraine Awards 2024: в центре внимания - спорт, маркетинг и креативность.

спорт • 19 декабря, 11:55 • 14108 просмотра

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан появилась на обложке сентябрьского номера Playboy Ukraine. Шестикратная олимпийская медалистка поделилась фото в Instagram, поблагодарив команду за реализацию проекта.

УНН Lite • 20 сентября, 17:58 • 105589 просмотра

Олимпийская сабля Харлан принесла 10 миллионов гривен во время проведения аукциона: деньги направят на ВСУ

Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для украинской пехоты, сообщил Сергей Притула.

Общество • 16 августа, 08:59 • 15966 просмотра

В Киев прибыли участники и медалисты Олимпиады-2024: первые комментарии спортсменов

Участники и медалисты Олимпиады-2024 вернулись в Украину. Среди них - Жан Беленюк, Людмила Лузан, Парвиз Насибов и другие, которые принесли стране 12 медалей, включая 3 золотые.

спорт • 13 августа, 12:48 • 16693 просмотра

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе": Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.

спорт • 12 августа, 07:54 • 38295 просмотра

ХХХІІІ Олимпийские игры в Париже официально завершены: Украина показала лучший результат за 12 лет

На ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже украинские спортсмены завоевали 12 наград: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат Украины по количеству золотых медалей за последние 12 лет.

спорт • 11 августа, 22:23 • 27822 просмотра

Китайская пловчиха Чжан Юфэй выиграла больше всего медалей на Олимпиаде в Париже

Чжан Юфэй завоевала шесть олимпийских наград на Играх в Париже, став самой успешной спортсменкой турнира. Француз Леон Маршан лидирует по количеству золотых медалей, завоевав пять наград.

спорт • 11 августа, 15:34 • 35783 просмотра

Украинскую каноистку заставили заклеить на ее лодке часть надписи "I am Ukrainian" на Олимпиаде

На Олимпиаде-2024 в Париже организаторы заставили украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заклеить часть надписи "I am Ukrainian" на ее лодке. Международная федерация каноэ считает эту надпись пропагандистской.

спорт • 7 августа, 14:03 • 15547 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 4 августа

Украинские спортсмены выступят в 7 видах спорта на Олимпиаде в Париже 4 августа. Накануне женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала первое золото Игр.

спорт • 4 августа, 06:37 • 26923 просмотра

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала «золото» на Олимпийских играх-2024 в Париже

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала победителем командного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова принесли Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

спорт • 3 августа, 18:57 • 122064 просмотра

Фехтование на саблях: женская сборная Украины вышла в финал Олимпиады-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила Японию в полуфинале Олимпиады-2024 со счетом 45:32. Финальный поединок состоится в 21:00 по киевскому времени.

спорт • 3 августа, 14:10 • 25259 просмотра

Украинские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила Италию в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года. Украинки встретятся с командой Японии в полуфинале 4 августа.

спорт • 3 августа, 12:21 • 20981 просмотра

Олимпиада-2024: Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал в тройном прыжке

На Олимпиаде-2024 стартовали женские соревнования по тройному прыжку. Бех-Романчук закончила квалификацию с результатом 14.30 м и попала в топ-12.

спорт • 2 августа, 18:39 • 25183 просмотра

Первые украинские спортсмены начали возвращаться с Олимпиады-2024

Фехтовальщицы-шпажистки стали первыми украинскими спортсменами, которые вернулись с Олимпиады-2024 в Париже. Их торжественно встретили на Центральном железнодорожном вокзале Киева 1 августа.

спорт • 1 августа, 10:45 • 13140 просмотра

Олимпиада-2024: Виктория Ус заняла 11 место в финале гребного слалома

Украинская спортсменка Виктория Ус финишировала 11-й в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024. Ее результат - 113.98 секунд с четырьмя штрафными секундами.

спорт • 31 июля, 16:16 • 21734 просмотра

Виктория Ус вышла в финал по гребному слалому на Олимпиаде-2024

Украинская спортсменка Виктория Ус квалифицировалась в финал Олимпийских игр в гребном слаломе в каноэ-одиночке с восьмым временем. Несмотря на штрафные секунды, она успешно завершила полуфинальный заезд и готовится к финалу.

спорт • 31 июля, 15:02 • 18607 просмотра

Олимпиада-2024: теннисистка Костюк смогла пробиться в 1/4 финала, а Свитолина вылетела

Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024 чешке Барборе Крейчиковой. Марта Костюк одержала победу над Марией Саккари и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

спорт • 30 июля, 16:45 • 22066 просмотра

«Знаю, кому не надо жать руку": Харлан об объятиях с экс-россиянкой после выигрыша боя Олимпиады

Ольга Харлан прокомментировала свои объятия с Анной Баштой после боя на Олимпиаде. Украинка подчеркнула, что Башта уже 5 лет представляет Азербайджан, а не Россию.

спорт • 30 июля, 10:57 • 18274 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 30 июля

Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпиаде в Париже 30 июля. Ольга Харлан получила бронзовую медаль по фехтованию 29 июля, открыв счет наградам сборной Украины.

спорт • 30 июля, 06:29 • 17948 просмотра

Ольга Харлан завоевала «бронзу» по фехтованию на Олимпиаде-2024 в Париже

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. В матче за третье место она победила представительницу Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:14.

спорт • 29 июля, 19:13 • 66232 просмотра

Олимпиада-2024: Ольга Харлан уступила в полуфинале, будет бороться за "бронзу"

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан уступила француженке Саре Бальцер в полуфинале Олимпиады-2024 со счетом 7:15. Харлан продолжит борьбу за бронзовую медаль в поединке, который состоится сегодня в 21:50.

спорт • 29 июля, 17:34 • 21955 просмотра

Теннис: Костюк вышла в третий круг Олимпиады-2024, Ястремская - вылетела

Костюк победила француженку Борель и вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира. Ястремская проиграла Осорио и выбыла из соревнований в одиночном разряде.

спорт • 29 июля, 14:31 • 17979 просмотра

Ольга Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила венгерку Анну Мартон в четвертьфинале Олимпиады-2024 со счетом 15:7. Полуфинальный поединок по фехтованию на саблях состоится не ранее 20:00.

спорт • 29 июля, 14:09 • 18784 просмотра

Олимпиада-2024: украинские спортсмены заняли пятое место в синхронных прыжках в воду

Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли 5 место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Париже. Спортсмены признали, что результат их разочаровал, но не теряют оптимизма.

спорт • 29 июля, 12:48 • 17236 просмотра

Ольга Харлан вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила представительницу Азербайджана Анну Башту со счетом 15:6. Харлан вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024, ее следующая соперница пока неизвестна.

спорт • 29 июля, 12:32 • 16694 просмотра

Фехтовальщица Харлан победила в первом поединке на Олимпиаде-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в саблях, победив японку Фукушиму со счетом 15:9. Следующий бой Харлан в 1/8 финала состоится в 15:05 по киевскому времени.

спорт • 29 июля, 09:27 • 18773 просмотра

Олимпиада-2024: расписание выступлений украинских спортсменов на 29 июля

29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Играх в Париже. Медали разыграют в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.

спорт • 29 июля, 05:49 • 17202 просмотра

Украинская фехтовальщица Кривицкая не пожала руку россиянке после поединка. Оппонентка ответила руганью

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая победила россиянку Майю Гучмазову, выступавшую под флагом Грузии, на чемпионате Европы в швейцарском Базеле, и отказалась пожать руку сопернице, на что российская спортсменка отреагировала нецензурной бранью.

спорт • 18 июня, 16:55 • 18008 просмотра