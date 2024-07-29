Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. В матче за третье место она победила представительницу Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:14.
Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
Детали
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже! В напряженном матче за третье место она победила представительницу Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:14.
Эта медаль стала первой для Украины на Олимпиаде-2024.
Харлан продемонстрировала непоколебимую волю к победе и выдержку в этом захватывающем поединке.
Олімпіада-2024: Ольга Харлан поступилась у півфіналі, буде боротись за "бронзу"29 июля 2024, 17:34 • 10930 просмотров