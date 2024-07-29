Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже! В напряженном матче за третье место она победила представительницу Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:14.

Эта медаль стала первой для Украины на Олимпиаде-2024.

Харлан продемонстрировала непоколебимую волю к победе и выдержку в этом захватывающем поединке.

Олімпіада-2024: Ольга Харлан поступилась у півфіналі, буде боротись за "бронзу"