Украинка Ольга Харлан уступила в полуфинале Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях француженке Саре Бальцер, передает УНН.

Представительница Франции одержала победу в поединке со счетом 15:7.

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Однако путь Харлан на Олимпиаде-2024 продолжается. Сегодня в 21:50 фехтовальщица поборется за бронзу. Кто станет ее соперницей пока не известно.

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