Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проиграла японке Харуке Фунакубо и вылетела на стадии 1/8 финала на Олимпиаде-2024, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.

Детали

Дарья Билодид не смогла побороть представительницу Японии.

По данным "Суспільне Спорт", украинка вылетела с Олимпиады-2024, заработав три "шидо" (предупреждения).

Українка Білодід перемогла в першій сутичці на Олімпіаді-2024 за п'ять секунд