Дарья Белодид

Украинка Билодид победила в первой схватке на Олимпиаде-2024 за пять секунд

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первую схватку на Олимпиаде-2024 за 5 секунд, выполнив прием на иппон. Она прошла в 1/8 финала, следующий поединок состоится примерно через час.