Дарья Белодид

Награждение победителей состоялось во время очередной встречи Sport&Business Club, которая состоялась 13 марта. На этот раз она
была посвящена роли женщин в спортивных организациях, бизнесе и медиа.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпиаде в Париже 30 июля. Ольга Харлан получила бронзовую медаль
по фехтованию 29 июля, открыв счет наградам сборной Украины.
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завершила выступление на Олимпиаде-2024. Она проиграла японке Фунакубо на стадии 1/8 финала,
получив три 'шидо' (предупреждения).
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла первую схватку на Олимпиаде-2024 за 5 секунд, выполнив прием на иппон. Она прошла в
1/8 финала, следующий поединок состоится примерно через час.
29 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 видах спорта на Играх в Париже. Медали разыграют в фехтовании, дзюдо,
прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.