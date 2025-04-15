Українка Білодід перемогла в першій сутичці на Олімпіаді-2024 за п'ять секунд

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу сутичку на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, виконавши прийом на іппон. Вона пройшла в 1/8 фіналу, наступний поєдинок відбудеться приблизно через годину.