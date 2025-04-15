Нагородження переможців відбулось під час чергової зустрічі Sport&Business Club, яка відбулась 13 березня. Цього разу вона була
присвячена ролі жінок у спортивних організаціях, бізнесі та медіа.
Українські спортсмени змагатимуться у 9 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 30 липня. Ольга Харлан здобула бронзову медаль з
фехтування 29 липня, відкривши лік нагородам збірної України.
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід завершила виступ на Олімпіаді-2024. Вона програла японці Фунакубо на стадії 1/8 фіналу,
отримавши три 'шидо' (попередження).
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу сутичку на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, виконавши прийом на іппон. Вона пройшла в
1/8 фіналу, наступний поєдинок відбудеться приблизно через годину.
29 липня українські олімпійці змагатимуться в 11 видах спорту на Іграх у Парижі. Медалі розіграють у фехтуванні, дзюдо, стрибках у
воду, велоспорті та спортивній гімнастиці.