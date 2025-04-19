Дзюдоїстка Білодід не увійшла до заявки збірної України на ЧЄ з дзюдо

$41.380.00
47.000.00
ukenru
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
11:37 • 4046 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 61620 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 81806 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 82212 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 87256 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 119272 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 95909 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 165454 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 54435 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 142714 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
3.7м/с
21%
749 мм
Популярнi новини

ЗСУ просунулися біля Торецька, ворог мав успіхи на чотирьох напрямках фронту: карти ISW

19 квітня, 03:41 • 11001 перегляди

Витік з китайської лабораторії: США змінили офіційну версію про походження COVID-19

19 квітня, 04:13 • 13615 перегляди

Втрати росії на фронті в Україні сягнули 940 тисяч військових

19 квітня, 05:18 • 5020 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 16761 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

08:45 • 11982 перегляди
Публікації

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

08:45 • 12056 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 16833 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 17:00 • 61620 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 99096 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 153874 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Ілон Маск

Стів Віткофф

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Вашингтон

Китай

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 22435 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 24886 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 26436 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 60309 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 72678 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

The Guardian

Шахед-136

Tesla Cybertruck

Tesla Model Y

Дзюдоїстка Білодід не увійшла до заявки збірної України на ЧЄ з дзюдо

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Згідно з заявкою збірної України на сайті IJF, дзюдоїстка Дар'я Білодід пропустить Чемпіонат Європи у Чорногорії. Незважаючи на нещодавній дебют у футболі, спортсменка не завершила кар'єру в дзюдо.

Дзюдоїстка Білодід не увійшла до заявки збірної України на ЧЄ з дзюдо

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід не захищатиме титул чемпіонки Європи з дзюдо в Чорногорії, свідчить заявка збірної України, що з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо, передає УНН.

Деталі

До складу збірної увійшли: Артем Лесюк (60 кг), Назар Вісков (66 кг), Саїд-Магомед Халідов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Анастасія Антипіна (63 кг), Ганна Олійник-Корнійко та Ольга Цимко (70 кг), Юлія Курченко (78 кг), Руслана кг), Антон Савицький (100 кг), Яків Хаммо та Євгеній Балевський (понад 100 кг).

Доповнення

Напередодні УНН повідомляв, що Дар'я Білодід дебютувала у професійному футболі. Спортсменка зіграла за жіночу команду "Металіста 1925", вийшовши на заміну на 87-й хвилині.

Після матчу Білодід розповіла, що не завершила кар'єру у дзюдо.

"Ні, дзюдо не в минулому, не хвилюйтеся", - сказала Білодід.

Чемпіонат Європи з дзюдо пройде у місті Подгориця (Чорногорія) 23-26 квітня.

Українська дзюдоїстка Білодід офіційно дебютувала у футболі: вийшла на заміну у матчі чемпіонату України та навіть могла забити 18.04.25, 17:21 • 6704 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Дар'я Білодід
Чорногорія
Подгориця
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,292.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,596.30