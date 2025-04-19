Дзюдоїстка Білодід не увійшла до заявки збірної України на ЧЄ з дзюдо
Київ • УНН
Згідно з заявкою збірної України на сайті IJF, дзюдоїстка Дар'я Білодід пропустить Чемпіонат Європи у Чорногорії. Незважаючи на нещодавній дебют у футболі, спортсменка не завершила кар'єру в дзюдо.
Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу Дар’я Білодід не захищатиме титул чемпіонки Європи з дзюдо в Чорногорії, свідчить заявка збірної України, що з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо, передає УНН.
Деталі
До складу збірної увійшли: Артем Лесюк (60 кг), Назар Вісков (66 кг), Саїд-Магомед Халідов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Анастасія Антипіна (63 кг), Ганна Олійник-Корнійко та Ольга Цимко (70 кг), Юлія Курченко (78 кг), Руслана кг), Антон Савицький (100 кг), Яків Хаммо та Євгеній Балевський (понад 100 кг).
Доповнення
Напередодні УНН повідомляв, що Дар'я Білодід дебютувала у професійному футболі. Спортсменка зіграла за жіночу команду "Металіста 1925", вийшовши на заміну на 87-й хвилині.
Після матчу Білодід розповіла, що не завершила кар'єру у дзюдо.
"Ні, дзюдо не в минулому, не хвилюйтеся", - сказала Білодід.
Чемпіонат Європи з дзюдо пройде у місті Подгориця (Чорногорія) 23-26 квітня.
Українська дзюдоїстка Білодід офіційно дебютувала у футболі: вийшла на заміну у матчі чемпіонату України та навіть могла забити 18.04.25, 17:21 • 6704 перегляди