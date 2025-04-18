Українська дзюдоїстка Білодід офіційно дебютувала у футболі: вийшла на заміну у матчі чемпіонату України та навіть могла забити

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, триразова чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід дебютувала у професійному футболі. Спортсменка зіграла за жіночу команду "Металіста 1925", вийшовши на заміну на 87-й хвилині, передає УНН.

В матчі 5-го туру чемпіонської групи Чемпіонату України з футболу серед жінок зустрілися харківський "Металіст 1925", за який виступає Дар’я Білодід, проти житомирського "Ладомира".

Дебют Білодід у професійному футболі відбувся на 87-й хвилині гри, коли вона замінила Єлизавету Молодюк. До того часу "Металіст 1925" вже перемагав своїх суперниць 6:0.

Футболістка навіть мала свій момент на 90-й хвилині, Білодід завдала удару по воротах: влучила у голкіперку "Ладомира", втім у момент передачі українська спортсменка перебувала в офсайді.

Емоції Білодід можна побачити на відео.

Загалом рахунок матч так і завершився із рахунком 6:0 на користь харківської команди.

В березні "Металіст 1925" повідомив, що Чемпіонка світу, Європи та призерка Олімпійських ігор офіційно стала гравчинею жіночої команди "Металіста 1925".

Повідомлялося, що вона підписала контракт гравчині та найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди.

Її перехід – це не просто яскрава подія для українського спорту, а й крок до популяризації жіночого футболу. У клубі розраховують, що Білодід зможе зробити свій внесок у команду не лише завдяки переможному менталітету, а й безпосередньо на футбольному полі