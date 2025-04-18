Украинская дзюдоистка Билодид официально дебютировала в футболе: вышла на замену в матче чемпионата Украины и даже могла забить

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год
13:41 • 14502 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

13:23 • 26409 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

10:59 • 35581 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 75086 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 71762 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 122032 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 48691 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 115713 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 77842 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 173959 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+22°
3м/с
27%
Популярные новости

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 64267 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 101518 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 36968 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

18 апреля, 09:36 • 43953 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 38820 просмотра
публикации

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 38932 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 101634 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 122037 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 115715 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 173960 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

15:22 • 1380 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

13:58 • 7176 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

13:19 • 9934 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

10:07 • 24308 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 37041 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Facebook

БМ-27 "Ураган"

Украинская дзюдоистка Билодид официально дебютировала в футболе: вышла на замену в матче чемпионата Украины и даже могла забить

Киев • УНН

 • 3702 просмотра

Дарья Билодид, украинская дзюдоистка, дебютировала в футболе за харьковский "Металлист 1925". Она вышла на замену на 87-й минуте матча чемпионата Украины против "Ладомира".

Украинская дзюдоистка Билодид официально дебютировала в футболе: вышла на замену в матче чемпионата Украины и даже могла забить

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду "Металлиста 1925", выйдя на замену на 87-й минуте, передает УНН.

Детали

В матче 5-го тура чемпионской группы Чемпионата Украины по футболу среди женщин встретились харьковский "Металлист 1925", за который выступает Дарья Белодед, против житомирского "Ладомира".

Дебют Белодед в профессиональном футболе состоялся на 87-й минуте игры, когда она заменила Елизавету Молодюк. К тому времени "Металлист 1925" уже побеждал своих соперниц 6:0.

Футболистка даже имела свой момент на 90-й минуте, Белодед нанесла удар по воротам: попала во вратаря "Ладомира", впрочем, в момент передачи украинская спортсменка находилась в офсайде.

Эмоции Белодед можно увидеть на видео.

В общем, счет матч так и завершился со счетом 6:0 в пользу харьковской команды.

Дополнение

В марте "Металлист 1925" сообщил, что Чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр официально стала игроком женской команды "Металлиста 1925".

Сообщалось, что она подписала контракт игрока и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды.

Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но и шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Белодед сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле

- сообщали в клубе.

Напомним

УЕФА, которая недавно почтила память умерших россиян, в том числе и футболиста алексея бугаева, который был ликвидирован ВСУ, отказала сборной Украины по футзалу в проведении минуты молчания в память о погибших жителях Сум от российской ракетной атаки 13 апреля перед матчем с Румынией в отборе к Евро-2026.

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,579.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,589.58