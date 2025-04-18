Украинская дзюдоистка Билодид официально дебютировала в футболе: вышла на замену в матче чемпионата Украины и даже могла забить
Киев • УНН
Дарья Билодид, украинская дзюдоистка, дебютировала в футболе за харьковский "Металлист 1925". Она вышла на замену на 87-й минуте матча чемпионата Украины против "Ладомира".
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду "Металлиста 1925", выйдя на замену на 87-й минуте, передает УНН.
Детали
В матче 5-го тура чемпионской группы Чемпионата Украины по футболу среди женщин встретились харьковский "Металлист 1925", за который выступает Дарья Белодед, против житомирского "Ладомира".
Дебют Белодед в профессиональном футболе состоялся на 87-й минуте игры, когда она заменила Елизавету Молодюк. К тому времени "Металлист 1925" уже побеждал своих соперниц 6:0.
Футболистка даже имела свой момент на 90-й минуте, Белодед нанесла удар по воротам: попала во вратаря "Ладомира", впрочем, в момент передачи украинская спортсменка находилась в офсайде.
Эмоции Белодед можно увидеть на видео.
В общем, счет матч так и завершился со счетом 6:0 в пользу харьковской команды.
Дополнение
В марте "Металлист 1925" сообщил, что Чемпионка мира, Европы и призер Олимпийских игр официально стала игроком женской команды "Металлиста 1925".
Сообщалось, что она подписала контракт игрока и в ближайшее время присоединится к тренировочному процессу команды.
Ее переход – это не просто яркое событие для украинского спорта, но и шаг к популяризации женского футбола. В клубе рассчитывают, что Белодед сможет внести свой вклад в команду не только благодаря победному менталитету, но и непосредственно на футбольном поле
Напомним
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