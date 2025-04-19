Дзюдоистка Билодид не вошла в заявку сборной Украины на ЧЕ по дзюдо
Киев • УНН
Согласно заявке сборной Украины на сайте IJF, дзюдоистка Дарья Билодид пропустит Чемпионат Европы в Черногории. Несмотря на недавний дебют в футболе, спортсменка не завершила карьеру в дзюдо.
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид не будет защищать титул чемпионки Европы по дзюдо в Черногории, свидетельствует заявка сборной Украины, появившаяся на официальном сайте Международной федерации дзюдо, передает УНН.
Детали
В состав сборной вошли: Артем Лесюк (60 кг), Назар Висков (66 кг), Саид-Магомед Халидов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Анастасия Антипина (63 кг), Анна Олийник-Корнийко и Ольга Цымко (70 кг), Юлия Курченко (78 кг), Руслана кг), Антон Савицкий (100 кг), Яков Хаммо и Евгений Балевский (свыше 100 кг).
Дополнение
Накануне УНН сообщал, что Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду "Металлиста 1925", выйдя на замену на 87-й минуте.
После матча Билодид рассказала, что не завершила карьеру в дзюдо.
"Нет, дзюдо не в прошлом, не волнуйтесь", - сказала Билодид.
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в городе Подгорица (Черногория) 23-26 апреля.
Украинская дзюдоистка Билодид официально дебютировала в футболе: вышла на замену в матче чемпионата Украины и даже могла забить18.04.25, 17:21 • 6696 просмотров