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Дзюдоистка Билодид не вошла в заявку сборной Украины на ЧЕ по дзюдо

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Согласно заявке сборной Украины на сайте IJF, дзюдоистка Дарья Билодид пропустит Чемпионат Европы в Черногории. Несмотря на недавний дебют в футболе, спортсменка не завершила карьеру в дзюдо.

Дзюдоистка Билодид не вошла в заявку сборной Украины на ЧЕ по дзюдо

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид не будет защищать титул чемпионки Европы по дзюдо в Черногории, свидетельствует заявка сборной Украины, появившаяся на официальном сайте Международной федерации дзюдо, передает УНН.

Детали

В состав сборной вошли: Артем Лесюк (60 кг), Назар Висков (66 кг), Саид-Магомед Халидов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Анастасия Антипина (63 кг), Анна Олийник-Корнийко и Ольга Цымко (70 кг), Юлия Курченко (78 кг), Руслана кг), Антон Савицкий (100 кг), Яков Хаммо и Евгений Балевский (свыше 100 кг).

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что Дарья Билодид дебютировала в профессиональном футболе. Спортсменка сыграла за женскую команду "Металлиста 1925", выйдя на замену на 87-й минуте.

После матча Билодид рассказала, что не завершила карьеру в дзюдо.

"Нет, дзюдо не в прошлом, не волнуйтесь", - сказала Билодид.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в городе Подгорица (Черногория) 23-26 апреля.

Украинская дзюдоистка Билодид официально дебютировала в футболе: вышла на замену в матче чемпионата Украины и даже могла забить18.04.25, 17:21 • 6696 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
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