Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима
Аллахвердиева и других соперников.
Жители столицы Черногории вышли на протест из-за массового убийства, обвиняя власти в бездействии. Протестующие требуют отставки
руководителей полиции и МВД из-за медленной реакции на трагедию.
В городе Цетине в Черногории произошло массовое убийство, в результате которого погибли 12 человек, включая двух детей. Подозреваемый Ацо Мартинович покончил жизнь самоубийством после того, как его окружила полиция.