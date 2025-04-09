Массовое убийство в Черногории: погибших уже 12, среди них - двое детей

В городе Цетине в Черногории произошло массовое убийство, в результате которого погибли 12 человек, включая двух детей. Подозреваемый Ацо Мартинович покончил жизнь самоубийством после того, как его окружила полиция.