Спецслужбы Сербии предупредили Вучича об опасности поездки в Черногорию на саммит с лидерами ЕС

Служба безопасности Сербии предупредила президента Александра Вучича об опасности поездки в Черногорию в пятницу на саммит с лидерами Европейского Союза и Балкан, ссылаясь на угрозы безопасности на фоне дипломатических распрей между двумя странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должны прибыть в прибрежный город Тиват в пятницу, чтобы встретиться с лидерами шести стран Западных Балкан и обсудить прогресс на пути к членству в ЕС.

Агентство безопасности и информирования Сербии (BIA) заявило в среду поздно вечером, что поездка в Черногорию представляет собой высокий риск безопасности для Вучича из-за "враждебной деятельности иностранных спецслужб и присутствия там криминального клана".

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что Вучич планирует поехать в Тиват, несмотря на предупреждения, и что у него там будет несколько важных встреч.

Предупреждение появилось после того, как СМИ в столице Подгорице сообщили, что в среду Черногория развернула самолет с 87 мужчинами из Сербии, который приземлился в Тивате, заявив, что они представляют угрозу безопасности накануне саммита ЕС-Западные Балканы.

Новостной портал Vijesti сообщил, что полиция изъяла два автобуса, которые должны были перевозить эту группу.

Отмечается, что отношения между Сербией и Черногорией остаются напряженными из-за связей Подгорицы с Косово, которое Сербия не признает, а также из-за влияния Белграда на внутриполитические вопросы через церковь и политические партии, связанные с Сербской прогрессивной партией Вучича.

Черногория, являющаяся членом НАТО, обрела независимость в 2006 году после распада ее союза с Сербией, и, в отличие от Белграда, ввела санкции против россии, согласовав свою внешнюю политику с Европейским Союзом.

В среду вечером Сербия ввела более строгий контроль на своей границе с Черногорией, что привело к образованию длинных очередей на пунктах пропуска, сообщает сербский телеканал N1.

Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты