Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты

$44.2351.30
ukenru
24 мая, 11:46 • 16967 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 38812 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 32273 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 31248 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 33910 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 31571 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 37188 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 45006 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 56779 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 62125 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
72%
753мм
Популярные новости
Армения открыла новый железнодорожный маршрут в ЕС через Турцию24 мая, 18:38 • 4806 просмотра
Перемещение техники или войск в приграничной зоне беларуси не фиксируется - Демченко24 мая, 18:51 • 3810 просмотра
Президент Финляндии рассказал, когда может быть открыта граница с россией24 мая, 19:29 • 2642 просмотра
Новая часть «Звездных войн» собрала более $100 млн в стартовый уикенд проката24 мая, 21:57 • 3992 просмотра
На Аляске начался новый нефтяной бум из-за крупных арктических месторождений23:17 • 3408 просмотра
публикации
Какие есть льготы для людей с инвалидностью в Украине и как их оформить24 мая, 14:07 • 26310 просмотра
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 65833 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 23-24 маяPhoto22 мая, 16:31 • 77734 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo22 мая, 14:21 • 133906 просмотра
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти22 мая, 12:47 • 77318 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Барак Обама
Линдси Грэм
Майк Помпео
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 25051 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 26081 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 25207 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 32586 просмотра
Украинскому блогеру запретят въезд в Польшу на 5 лет за поездку к заповедному озеру23 мая, 17:15 • 37550 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
Фильм

Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Александар Вучич заявил о возможной досрочной отставке во время визита в Китай. Он также назвал антиправительственные протесты в Белграде бессмысленными.

Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты

Президент Сербии Александар Вучич допустил, что может досрочно сложить свои полномочия еще до завершения президентского мандата. Об этом он заявил во время визита в Китай, сообщает Vreme, пишет УНН.

Детали

Во время общения с журналистами в Пекине Вучич отметил, что срок его пребывания на посту подходит к концу.

Возможно, вскоре подам в отставку

– сказал сербский лидер.

В то же время он подчеркнул, что не повторит шаг бывшего президента Бориса Тадича, который в 2012 году досрочно ушел в отставку для проведения одновременных президентских и парламентских выборов.

Вучич раскритиковал антиправительственные протесты

Президент Сербии также преуменьшил значение протестов, прошедших в субботу на площади Славия в Белграде. Он назвал акцию "пустой" и заявил, что у нее не было четкой цели. По словам Вучича, различные сербские спецслужбы оценили количество участников протеста в 30-34 тысячи человек.

Кроме того, Вучич возложил ответственность за инциденты после завершения митинга на организаторов протеста. Тем временем Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент, анонсировала проведение собственных массовых мероприятий с 26 по 28 июня.

Масштабный антиправительственный протест охватил столицу Сербии, несмотря на заявление Вучича о выборах23.05.26, 22:37 • 4646 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Митинги в Украине
Пекин
Александр Вучич
Белград
Сербия
Китай