Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты

Президент Сербии Александар Вучич допустил, что может досрочно сложить свои полномочия еще до завершения президентского мандата. Об этом он заявил во время визита в Китай, сообщает Vreme, пишет УНН.

Детали

Во время общения с журналистами в Пекине Вучич отметил, что срок его пребывания на посту подходит к концу.

Возможно, вскоре подам в отставку – сказал сербский лидер.

В то же время он подчеркнул, что не повторит шаг бывшего президента Бориса Тадича, который в 2012 году досрочно ушел в отставку для проведения одновременных президентских и парламентских выборов.

Вучич раскритиковал антиправительственные протесты

Президент Сербии также преуменьшил значение протестов, прошедших в субботу на площади Славия в Белграде. Он назвал акцию "пустой" и заявил, что у нее не было четкой цели. По словам Вучича, различные сербские спецслужбы оценили количество участников протеста в 30-34 тысячи человек.

Кроме того, Вучич возложил ответственность за инциденты после завершения митинга на организаторов протеста. Тем временем Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент, анонсировала проведение собственных массовых мероприятий с 26 по 28 июня.

