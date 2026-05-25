Спикер МИД Украины отреагировал на новые угрозы РФ атаковать Киев

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на новые угрозы россии относительно ударов по Киеву, заявив, что российские войска и без того регулярно атакуют украинскую столицу на протяжении более чем четырех лет. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.

По словам Тихого, рф "еженедельно атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями дронов", в результате чего гибнут гражданские и разрушается инфраструктура.

Сегодня она разыгрывает совсем "новую карту", угрожая… атаковать Киев. Что это значит? – написал спикер МИД Украины.

Заявление прозвучало на фоне очередных российских угроз относительно возможных новых массированных ударов по украинской столице.

