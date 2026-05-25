Спикер МИД Украины отреагировал на новые угрозы РФ атаковать Киев
Киев • УНН
Георгий Тихий напомнил о еженедельных атаках РФ на Киев в течение четырех лет. Новые угрозы агрессора он назвал попыткой разыграть очередную карту.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на новые угрозы россии относительно ударов по Киеву, заявив, что российские войска и без того регулярно атакуют украинскую столицу на протяжении более чем четырех лет. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам Тихого, рф "еженедельно атакует Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также роями дронов", в результате чего гибнут гражданские и разрушается инфраструктура.
Сегодня она разыгрывает совсем "новую карту", угрожая… атаковать Киев. Что это значит?
Заявление прозвучало на фоне очередных российских угроз относительно возможных новых массированных ударов по украинской столице.
