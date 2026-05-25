"Мы это уже проходили" - Сибига об угрозах РФ ударами по Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что партнеры не должны поддаваться российским угрозам новых ударов по Киеву и другим городам. Об этом Сибига заявил во время пресс-конференции с главой Объединенного переходного кабинета белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской, передает УНН.

Наша реакция продемонстрирована, в том числе, и сегодня. Я лично пригласил 70 руководителей дипмиссий посетить места, по которым позавчера был нанесен массированный ракетный удар. Это с одной стороны возможность для них увидеть последствия этого террора, потому что били по гражданским объектам, а с другой стороны они тоже увидели, что не прошло и суток, а наши службы настолько сейчас умелы, что станция метро Крещатик уже восстановлена - сказал Сибига.

Он заявил, что Украина обсуждает с партнерами, что не нужно поддаваться российскому шантажу.

Мы это уже все проходили и знаем: когда он (путин - ред.) повышает эту риторику, то он эскалирует, пытается повлиять на так называемую западную ментальность - то ядерные угрозы, то совместные учения на территории беларуси - добавил Сибига.

Министр заявил, что такие действия россии являются насмешкой над всеми мирными усилиями и констатировал, что российское руководство не проявляет никаких признаков заинтересованности в мирном процессе.

Ему нужно сейчас спасти свою страну, что не удастся. И мы с нашими партнерами обсудили эту твердую реакцию - не словами, а что сейчас мы конкретно можем сделать: показать, что Европа не запугана, показать, что мы уже знаем, как реагировать на такие угрозы – пропорционально и силой. И я уверен, что эта ситуация позволит нам получить дополнительные пакеты солидарности и конкретной поддержки - подчеркнул министр.

россия начинает "последовательные системные удары" по предприятиям ВПК Украины в Киеве. Соответствующее заявление распространило мид рф и призвало иностранцев "как можно скорее покинуть Киев".