Сибига заявил, что более 90 белорусов погибли в войне за Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что более 90 граждан Беларуси погибли, воюя на стороне Украины против России. Об этом сообщили в МИД, пишет УНН.

Глава украинской дипломатии отметил вклад белорусских добровольцев, журналистов, правозащитников и активистов в борьбу за свободу.

Сегодня, когда Россия пытается уничтожить саму идею свободы в нашем регионе, важно сохранять единство между всеми демократическими силами Европы. Украинцы и белорусы имеют общий интерес – жить в свободных, независимых и безопасных государствах – заявил Сибига.

В МИД заявили об ответственности режима Лукашенко

Во время встречи стороны также обсудили вопросы ответственности режима Александра Лукашенко за агрессию против Украины.

Режим Лукашенко несет соотвественность за преступление агрессии против Украины. Специальный трибунал в Гааге также будет расследовать причастность Лукашенко. Сегодня мы проговорили совместную работу по сбору доказательств – отметил министр.

Отдельно Сибига подчеркнул необходимость привлечения белорусского режима к ответственности за преступления против украинских детей. Он также поприветствовал планы Тихановской принять участие в мероприятиях Коалиции за возвращение украинских детей, которые пройдут в этом году в Канаде.

