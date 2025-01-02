Массовое убийство в Черногории: погибших уже 12, среди них - двое детей
Киев • УНН
В городе Цетине в Черногории произошло массовое убийство, в результате которого погибли 12 человек, включая двух детей. Подозреваемый Ацо Мартинович покончил жизнь самоубийством после того, как его окружила полиция.
В результате массового убийства в Цетине в Черногории погибли 12 человек, в том числе двое детей, а врачи борются за жизнь еще четырех человек, пишет УНН со ссылкой на Vijesti.
Детали
Как сообщается, погибли семь мужчин, три женщины и двое детей.
Все полицейские подразделения, а также спецподразделение полиции часами искали подозреваемого Ацо Мартиновича, который умер за несколько минут до полуночи после того, как выстрелил себе в голову, когда, как подтвердил и.о. директора полиции Лазар Шчепанович, полиция окружила его возле семейного дома в поселке Хумчи. Он умер по дороге в клинический центр в Подгорице.
Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории умер после попытки самоубийства2 янв. 2025, 01:47 • 19463 просмотра
Четырех раненых прооперировали, и директор больницы доктор Александар Радович объявил, что трое тяжело раненых находятся в отделении интенсивной терапии, что их травмы серьезные, но жизненно важные параметры "пока стабильны".
Операция четвертого раненого, который имеет многочисленные травмы головы, живота и грудной клетки, как пояснил доктор Радович, должна была продлиться до утра.