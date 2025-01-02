Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории умер после попытки самоубийства

В Черногории подозреваемый в массовом убийстве умер после попытки самоубийства. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Подозреваемый в убийстве по меньшей мере десяти человек, включая двух детей, совершил попытку самоубийства и умер по дороге в больницу. Инцидент произошел в городе Цетине Черногория.

По словам министра внутренних дел Черногории, количество жертв составляет по меньшей мере десять человек, еще четыре человека получили ранения. В то же время исполняющий обязанности главы полицейского управления предположил, что количество погибших может достигать 12 человек.

Мотив преступления остается неизвестным, ведь среди жертв были близкие знакомые подозреваемого, в частности его друзья и крестные родители.

Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств трагедии.

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