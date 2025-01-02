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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории умер после попытки самоубийства

Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории умер после попытки самоубийства

Киев  •  УНН

 • 5255 просмотра

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В городе Цетине произошел массовый расстрел, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, включая двух детей. Подозреваемый, который стрелял в своих друзей и близких знакомых, умер после попытки самоубийства.

В Черногории подозреваемый в массовом убийстве умер после попытки самоубийства. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Подозреваемый в убийстве по меньшей мере десяти человек, включая двух детей, совершил попытку самоубийства и умер по дороге в больницу. Инцидент произошел в городе Цетине Черногория.

По словам министра внутренних дел Черногории, количество жертв составляет по меньшей мере десять человек, еще четыре человека получили ранения. В то же время исполняющий обязанности главы полицейского управления предположил, что количество погибших может достигать 12 человек. 

Мотив преступления остается неизвестным, ведь среди жертв были близкие знакомые подозреваемого, в частности его друзья и крестные родители. 

Расследование продолжается, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств трагедии.

Смертельная стрельба в Черногории: полиция разыскивает подозреваемого1 янв. 2025, 19:54 • 16623 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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