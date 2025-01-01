Смертельная стрельба в Черногории: полиция разыскивает подозреваемого

Сегодня в Черногории в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе двое подростков. Полиция разыскивает Ацо Мартиновича из Цетине, передает УНН со ссылкой на Vijesti.

Детали

Как сообщили СМИ, сначала в баре началась драка, после чего разыскиваемый мужчина вытащил оружие и выстрелил.

Полицейское управление обратилось к жителям Цетине с призывом сохранять спокойствие и оставаться в своих жилых домах, пока все имеющиеся полицейские подразделения находятся на месте и принимают меры в пределах своей юрисдикции, чтобы взять ситуацию под контроль и привлечь к ответственности виновных.

"Информируем общественность, что это ситуативное событие, которое не является следствием противостояния высокорисковых организованных преступных группировок. Для разрешения этой кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции", — говорится в заявлении полиции. сказал.