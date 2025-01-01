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Смертельна стрілянина в Чорногорії: поліція розшукує підозрюваного

Смертельна стрілянина в Чорногорії: поліція розшукує підозрюваного

Київ • УНН

 • 33207 перегляди

У Цетині сталася стрілянина в барі, внаслідок якої загинули 7 осіб, включно з двома підлітками. Поліція розшукує Ацо Мартиновича і закликає місцевих жителів залишатися вдома.

Сьогодні в Чорногорії внаслідок стрілянини загинули семеро людей, зокрема двоє підлітків. Поліція розшукує Ацо Мартиновича з Цетине, передає УНН з посиланням на Vijesti.

Деталі

Як повідомили ЗМІ, спочатку в барі почалася бійка, після чого розшукуваний чоловік витягнув зброю і вистрілив.

Поліцейське управління звернулося до жителів Цетине із закликом зберігати спокій і залишатися у своїх житлових будинках, доки всі наявні поліцейські підрозділи перебувають на місці та вживають заходів у межах своєї юрисдикції, щоб узяти ситуацію під контроль і притягнути до відповідальності винних.

"Інформуємо громадськість, що це ситуативна подія, яка не є наслідком протистояння високоризикових організованих злочинних угруповань. Для вирішення цієї кризової ситуації на місце направлено спеціальні підрозділи поліції", - ідеться в заяві поліції. сказав.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
chornohoriiaЧорногорія

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