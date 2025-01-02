Підозрюваний у масовому вбивстві в Чорногорії помер після спроби самогубства

У Чорногорії підозрюваний у масовому вбивстві помер після спроби самогубства. Про це повідомляє Балканська служба Радіо Свобода, передає УНН.

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Підозрюваний у вбивстві щонайменше десяти осіб, включно з двома дітьми, здійснив спробу самогубства і помер дорогою до лікарні. Інцидент стався у місті Цетинє Чорногорія.

За словами міністра внутрішніх справ Чорногорії, кількість жертв становить щонайменше десять осіб, ще чотири людини зазнали поранень. Водночас виконувач обов’язків голови поліцейського управління припустив, що кількість загиблих може сягати 12 осіб.

Мотив злочину залишається невідомим, адже серед жертв були близькі знайомі підозрюваного, зокрема його друзі та хрещені батьки.

Розслідування триває, правоохоронні органи працюють над встановленням усіх обставин трагедії.

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