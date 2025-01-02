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Підозрюваний у масовому вбивстві в Чорногорії помер після спроби самогубства

Підозрюваний у масовому вбивстві в Чорногорії помер після спроби самогубства

Київ • УНН

 • 30715 перегляди

У місті Цетинє стався масовий розстріл, внаслідок якого загинуло щонайменше 10 осіб, включаючи двох дітей. Підозрюваний, який стріляв у своїх друзів та близьких знайомих, помер після спроби самогубства.

У Чорногорії підозрюваний у масовому вбивстві помер після спроби самогубства. Про це повідомляє Балканська служба Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Підозрюваний у вбивстві щонайменше десяти осіб, включно з двома дітьми, здійснив спробу самогубства і помер дорогою до лікарні. Інцидент стався у місті Цетинє Чорногорія.

За словами міністра внутрішніх справ Чорногорії, кількість жертв становить щонайменше десять осіб, ще чотири людини зазнали поранень. Водночас виконувач обов’язків голови поліцейського управління припустив, що кількість загиблих може сягати 12 осіб. 

Мотив злочину залишається невідомим, адже серед жертв були близькі знайомі підозрюваного, зокрема його друзі та хрещені батьки. 

Розслідування триває, правоохоронні органи працюють над встановленням усіх обставин трагедії.

Смертельна стрілянина в Чорногорії: поліція розшукує підозрюваного01.01.25, 21:54 • 33207 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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chornohoriiaЧорногорія

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